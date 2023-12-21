Судья Верховного суда: «Санкции за допинг и договорные матчи в России – одни из самых гуманных в мире»

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Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин считает, что в России гуманно относятся к организаторам договорных матчей.

«Я бы хотел отметить, что отечественные уголовные санкции за допинг и другие преступления в спортивной сфере являются одними из самых гуманных в мире», – сказал Зателепин на заседании «Правосудие и спорт» Клуба имени Замятнина.

По словам судьи, уголовная практика по делам о преступлениях в спортивной сфере небольшая, хотя дела о допинге или договорных матчах вызывают резонанс в обществе.

«В профессиональном спорте есть уникальные примеры, когда экономические инструменты имели воздействие на все эти вещи: договорняки, желание спортсменов заниматься ставками на играх и прочее», – отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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