Краснодар – Динамо Москва: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Краснодар

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

Матч 30 тура Российской Премьер-лиги между Краснодаром и Динамо пройдет на стадионе Краснодар 25 мая 2024 года. Давайте рассмотрим текущую форму команд и их шансы на исход встречи.

Краснодар

Краснодар под руководством Мурада Мусаева занимает 3 место с 53 очками после 29 туров. Команда демонстрирует хороший атакующий потенциал и стабильные результаты. Лучший бомбардир команды Джон Кордоба забил 17 голов в 30 матчах. Последние результаты Краснодара:

Сочи – Краснодар, 2:3

Спартак – Краснодар, 1:0

Краснодар – Ахмат, 0:1

Крылья Советов – Краснодар, 0:0

Краснодар – Балтика, 3:2

В последних 5 матчах Краснодар забил 6 голов и пропустил 6. Команда показывает сбалансированную игру, но есть проблемы в защите.

Динамо

Динамо под руководством Марцела Лички занимает 1 место с 56 очками после 29 туров. Команда в отличной форме, побеждает в 6 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды Константин Тюкавин забил 17 голов в 35 матчах. Последние результаты Динамо:

Динамо – Крылья Советов, 4:1

Балтика – Динамо, 2:3

Динамо – Сочи, 3:2

Динамо – Спартак, 0:2

Динамо – Зенит, 1:0

В последних 5 матчах Динамо забило 11 голов и пропустило 7. Команда показывает хорошую атакующую игру, но также есть уязвимости в обороне.

Обоснование прогноза

Обе команды демонстрируют отличную игру в атаке и стабильно забивают в последних матчах. Краснодар имеет преимущество домашнего поля, но Динамо находится в лучшей форме, занимая первое место в турнирной таблице и показывая уверенные победы в последних играх.

Сравнивая текущие показатели команд, можно ожидать, что обе команды смогут забить, но у Краснодара есть шанс удержать Динамо, учитывая домашнее преимущество и необходимость набора очков для укрепления своих позиций в таблице.

Учитывая форму и мотивацию обеих команд, наиболее вероятным исходом является ничья.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.7

Коэффициенты:

П1 – 2,1

Х – 3,7

П2 – 3,25

Где смотреть матч Краснодар – Динамо Москва

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч