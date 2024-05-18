Зенит – Ростов: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Газпром-Арена

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Матч 30 тура Российской Премьер-лиги между Зенитом и Ростовом пройдет на стадионе Санкт-Петербург 25 мая 2024 года. Рассмотрим текущую форму команд и их шансы на исход встречи.

Зенит

Зенит под руководством Сергея Семака занимает 2 место с 54 очками после 29 туров. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильные результаты, но также имеет проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды Матео Кассьерра забил 19 голов в 33 матчах. Последние результаты Зенита:

Ахмат – Зенит, 1:5

Зенит – ЦСКА, 0:0

Зенит – ЦСКА, 0:1

Факел – Зенит, 1:1

ЦСКА – Зенит, 1:1

В последних 5 матчах Зенит забил 7 голов и пропустил 4. Команда показывает высокую результативность, но часто допускает ошибки в обороне.

Ростов

Ростов под руководством Валерия Карпина занимает 6 место с 43 очками после 29 туров. Команда показывает стабильные результаты в последних играх, хотя и имеет проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды Егор Голенков забил 9 голов в 35 матчах. Последние результаты Ростова:

Ростов – Балтика, 2:1

Рубин – Ростов, 3:1

Локомотив – Ростов, 1:0

Ростов – Балтика, 0:1

Ростов – Оренбург, 2:1

В последних 5 матчах Ростов забил 5 голов и пропустил 7. Команда демонстрирует нестабильность в обороне и среднюю результативность.

Обоснование прогноза

Обе команды демонстрируют высокую результативность, но имеют проблемы в обороне. Зенит, имея одного из лучших бомбардиров турнира, будет стремиться завершить сезон на высоком уровне. Ростов, несмотря на нестабильные результаты, также способен забивать и создавать опасные моменты.

С учетом этих факторов, можно ожидать, что матч будет результативным с множеством голевых моментов с обеих сторон.

На основании текущей формы и статистики команд, прогнозируем, что в матче будет забито больше 2,5 голов.

Рекомендация: Прогноз на ТБ2,5 за коэффициент 1.7

Коэффициенты:

П1 – 1,3

Х – 5,5

П2 – 10,5

Где смотреть матч Зенит – Ростов

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