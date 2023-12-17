«МЮ» выиграл лишь один из последних 11 матчей у «Ливерпуля» в АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага не забивает на «Энфилде» уже пять лет, всего одна победа за 11 встреч (четыре ничьих, шесть поражений), которая случилась в августе 2022-го – 2:1 на «Олд Траффорд».

При этом «МЮ» только в 17-м туре впервые в АПЛ сыграл вничью.

На то, что «Юнайтед» не проиграет давали коэффициент 4.10, на ничью – 6.75.

«Манчестер Юнайтед» вновь остался без голов в выездном матче с ливерпульцами. Соответственно, «Юнайтед» не забивает на «Энфилде» с декабря 2018 года. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью уступила 1:3, единственный гол в матче забил Джесси Лингард.

Безголевая серия манкунианцев в гостях у «Ливерпуля» насчитывает пять полных матчей и 507 минут.

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