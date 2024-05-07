Кирилл Бельский: «Уверен в победе «Реала» над «Баварией». Руки чешутся зарядить на гол Рюдигера»

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Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария»

Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Ответный матч между «Баварией» и «Реалом». Кто же будет в финале?

«Мадрид» играет дома. Это не то, что бы помогло с «Сити», но точно поможет с «Баварией». Атмосфера на «Бернабеу» просто бомба, лично успел это пережить. Погонят своих ребят вперед.

Обеим командам в чемпионате нечего ловить. «Бавария» уже проиграла Бундеслигу, «Реал» уже выиграл Ла Лигу. Поэтому полная концентрация на Лиге чемпионов у обеих команд.

Опыт «Мадрида» и домашнюю арену переоценить сложно. Уверен в победе «Реала». Можно взять П1 за 1.97 по линии БЕТСИТИ. Опять хочется взять ТМ 2.5 за 2.38. Ну слишком же притягательно.

Рюдигер все еще не забивал в плей-офф, но был несколько раз близок. И руки чешутся что-то безумное зарядить. Давайте на гол Антонио за 10.0?» – заявил Бельский.

Матч состоится 8 мая и начнется в 22:00 мск.

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3 комментария
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Помыть бы надо руки, раз чешутся.
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Бедные семьи ставочников

Вперёд Бавария, за немецкий финал!
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Нормально он видимо спортсу отстёгивает, постоянно эту фамилию вижу в ленте
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