Вулверхэмптон – Кристал Пэлас: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Молинью Стэдиум

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Контекст матча: Предстоящая встреча на стадионе «Молинью» обещает быть напряженной борьбой между Вулверхэмптоном и Кристал Пэласом в рамках Премьер-Лиги. Оба клуба находятся в середине таблицы, где каждое очко имеет решающее значение для финального положения в сезоне.

Текущее состояние команд:

Вулверхэмптон находится в нестабильной форме с последней ничьей против Брентфорда и общим количеством 46 очков. Команда пропускает слишком много, что видно по последним матчам.

находится в нестабильной форме с последней ничьей против Брентфорда и общим количеством 46 очков. Команда пропускает слишком много, что видно по последним матчам. Кристал Пэлас показывает лучшую форму, не проигрывая в последних 5 матчах и забивая при этом 13 голов, что свидетельствует о их атакующих возможностях. Особенно впечатляет их последняя победа над Манчестер Юнайтед со счетом 4:0.

Статистические данные:

Вулверхэмптон забивал во всех последних трех встречах против Кристал Пэлас, что указывает на потенциал для забитого гола.

Кристал Пэлас имеет хорошую статистику против Вулверхэмптона, не проигрывая в большинстве последних матчей.

Прогноз: Манчестер Сити доминирует в последних играх, их атака великолепна, что делает их явными фаворитами. Однако, Фулхэм не должен быть недооценен, особенно играя дома.

Рекомендация для ставок: Учитывая текущую форму обеих команд, предположим, что обе команды забьют, но Кристал Пэлас не проиграет. Обе команды продемонстрировали способность забивать, но стабильность Кристал Пэлас и их текущий импульс могут дать им преимущество.

Это сражение среди таблицы будет испытанием для обеих сторон, и хотя Вулверхэмптон будет стремиться использовать домашнее преимущество, форма Кристал Пэлас может оказаться решающим фактором в этом противостоянии.

Коэффициенты:

П1 – 2,8

Х – 3,5

П2 – 2,45

Где смотреть матч Вулверхэмптон – Кристал Пэлас

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