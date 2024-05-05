Вулверхэмптон – Кристал Пэлас: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион Молинью Стэдиум
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Контекст матча: Предстоящая встреча на стадионе «Молинью» обещает быть напряженной борьбой между Вулверхэмптоном и Кристал Пэласом в рамках Премьер-Лиги. Оба клуба находятся в середине таблицы, где каждое очко имеет решающее значение для финального положения в сезоне.
Текущее состояние команд:
- Вулверхэмптон находится в нестабильной форме с последней ничьей против Брентфорда и общим количеством 46 очков. Команда пропускает слишком много, что видно по последним матчам.
- Кристал Пэлас показывает лучшую форму, не проигрывая в последних 5 матчах и забивая при этом 13 голов, что свидетельствует о их атакующих возможностях. Особенно впечатляет их последняя победа над Манчестер Юнайтед со счетом 4:0.
Статистические данные:
- Вулверхэмптон забивал во всех последних трех встречах против Кристал Пэлас, что указывает на потенциал для забитого гола.
- Кристал Пэлас имеет хорошую статистику против Вулверхэмптона, не проигрывая в большинстве последних матчей.
Прогноз: Манчестер Сити доминирует в последних играх, их атака великолепна, что делает их явными фаворитами. Однако, Фулхэм не должен быть недооценен, особенно играя дома.
Рекомендация для ставок: Учитывая текущую форму обеих команд, предположим, что обе команды забьют, но Кристал Пэлас не проиграет. Обе команды продемонстрировали способность забивать, но стабильность Кристал Пэлас и их текущий импульс могут дать им преимущество.
Это сражение среди таблицы будет испытанием для обеих сторон, и хотя Вулверхэмптон будет стремиться использовать домашнее преимущество, форма Кристал Пэлас может оказаться решающим фактором в этом противостоянии.
Коэффициенты:
- П1 – 2,8
- Х – 3,5
- П2 – 2,45
Где смотреть матч Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
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- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Молинью Стэдиум»