«Реал» победил «Баварию», уступая 0:1 к 88-й минуте. В лайве на камбэк давали 41.00

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«Реал» победил «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Мадридский клуб проигрывал со счетом 0:1 к 88-й минуте. В лайве на победу «Реала» давали коэффициент 41.00.

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

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В 13 раз вероятнее стала победа «Боруссии» в ЛЧ! Настолько рухнул коэффициент

64 комментария
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Лучший клуб в истории Лиги чемпионов в очередной раз подарил незабываемые эмоции! Браво Реал Мадрид! Hala Madrid! Всех с выходом в финал!
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Да! Реал снова в финале. Магия Бернабеу! Великий Реал Мадрид! Продолжают дарить нам радость
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А вы помните, как многие писали перед началом сезона, что раз Карим ушел, а Мбаппе и Кейн не пришли, то этот сезон будет провальным?

Интересно, как они там 😁
Ла Лига, Финал ЛЧ 💪🔥
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29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чучело вместе
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Говорят что фанаты барсы уже выкинули футболки Баварии и ищут в интернет магазинах футболки Боруссии по скидке))
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У Тухеля помрачился рассудок. Зачем он поменял всех напов на защей?
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Ответ jonikmus
Мне интересно мнение болельщиков Реала ,как вообще выбирать заведомо самый сильный клуб в Европе.Какова интрига?Ну вот в чем прикол ?
Братец, я болею за Реал со времен, когда мы были одной из самых бесхарактерных команд, которая каждый сезон вылетала от чертового Лиона, иногда даже с разгромами. Я дожил до этого времени когда Реал стал тем Реалом котором я тогда мечтал !
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Ну вот как не любить РЕАЛ ! Единственный клуб который бьётся до последней секунды и добивается успеха 💪🔥🔥🔥
КОРОЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
HALA MADRID 🏆
VAMOS REAL 🏆
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Адреналиновые наркоманы. Просто так выиграть и спокойно пройти дальше им мало. Нужно всем нервы потрепать. Молодцы, чертяки)
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Реал додавил, но и Тухель убрал всех, кто мог бы отыграться. "Гений"
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Как я рад что именно так (больнее для них) Трусливый Тухель и Бавария вылетели. Реал больше чем футбол, без Реала можно вычеркнуть вид спорта футбол
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Хоселу ну просто парень всю жизнь ждал такого шанса 😅
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Ответ Raul14
Говорят что фанаты барсы уже выкинули футболки Баварии и ищут в интернет магазинах футболки Боруссии по скидке))
Там среди фанатов Баварии, был чел с футболкой Барсы😂😂😂
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Магия Бернабеу и магия Гари Кейна.
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Ответ Raul14
Говорят что фанаты барсы уже выкинули футболки Баварии и ищут в интернет магазинах футболки Боруссии по скидке))
:)
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Где те люди что смеялись, когда Мадрид купил Хоселу ??? Ауууу! Вы где ??
Что с вашим лицом ?? 🤭
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29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коммент вверх, поищем чучело вместе
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Начо Модрич Карвахаль Кросс возьмут 6ю лч
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Вини мощь, Ноер красава, но что поделаешь, это футбол и такое случается.
А Мадрид как всегда делает не мыслимое, это не объяснимо, но факт!
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Браво Реал , браво Анчелотти! Это Реал , какое же дикое спокойствие у этих игроков , проигрывая баварии к 88 минуте, взять и перевернуть игру , просто браво еще раз . Хоселу топ
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Ответ Cruel Snake
А вы помните, как многие писали перед началом сезона, что раз Карим ушел, а Мбаппе и Кейн не пришли, то этот сезон будет провальным? Интересно, как они там 😁 Ла Лига, Финал ЛЧ 💪🔥
и я такое писал, так что теперь, четвертовать меня?
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Реал конечно машина, почему то всегда уверенность, что реал не может проиграть. Но единственное черное пятно это боковой судья, которому не объяснили, что уже миллион лет оффсайд фиксируется после завершения опасного момента, а не как раньше. и это полуфинал ЛЧ..
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Этот полуфинал Бавария проиграла ещё в Мюнхене. Ментально.
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Реал сегодня заслужил эту победу!!!
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Одно слово Реал, и этим всё сказано,красавцы!
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На то как Тухель ломает игру своей команды можно смотреть вечно. С победой Реал
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КААААААКККК?????
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Ответ Cruel Snake
А вы помните, как многие писали перед началом сезона, что раз Карим ушел, а Мбаппе и Кейн не пришли, то этот сезон будет провальным? Интересно, как они там 😁 Ла Лига, Финал ЛЧ 💪🔥
Вполне нормальный вывод, что команда будет адаптироваться новым реалиям, к тому же травмы основных игроков, но кто же знал, что сезон окажется аномальным
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Реал молодцы настоящие чемпионы!!! Супер игроки и гений Анчи!!! Молодцы!!!
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Я весь мокрый
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