«Реал» победил «Баварию», уступая 0:1 к 88-й минуте. В лайве на камбэк давали 41.00
«Реал» победил «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Мадридский клуб проигрывал со счетом 0:1 к 88-й минуте. В лайве на победу «Реала» давали коэффициент 41.00.
«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
В 13 раз вероятнее стала победа «Боруссии» в ЛЧ! Настолько рухнул коэффициент
Интересно, как они там 😁
Ла Лига, Финал ЛЧ 💪🔥
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чучело вместе
КОРОЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
HALA MADRID 🏆
VAMOS REAL 🏆
Что с вашим лицом ?? 🤭
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коммент вверх, поищем чучело вместе
А Мадрид как всегда делает не мыслимое, это не объяснимо, но факт!