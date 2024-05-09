«Реал» победил «Баварию», уступая 0:1 к 88-й минуте. В лайве на камбэк давали 41.00

«Реал» победил «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Мадридский клуб проигрывал со счетом 0:1 к 88-й минуте. В лайве на победу «Реала» давали коэффициент 41.00.

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ставки на Спортсе

В 13 раз вероятнее стала победа «Боруссии» в ЛЧ! Настолько рухнул коэффициент