Фрибет-Джекпот в БК Мелбет!

10 мая стартует Чемпионат мира по хоккею: лучшие 16 сборных сойдутся на хоккейных аренах, чтобы определить обладателя титула Чемпиона мира 2024. Вместе с БК «Мелбет» наблюдать за чемпионатом будет ещё интереснее, особенно с новой акцией – «Джекпот.Хоккей», участники которой разделят более 1 000 000 RUB фрибетами!

Пока любимые хоккеисты гоняются за шайбой, с 10 по 26 мая игроки БК «Мелбет» могут принять участие в гонке за фрибеты. Для этого нужно заключать пари от 500 RUB с кф от 1,5 на хоккейные события и получать баллы в турнирной таблице.

Каждый день игроки, занявшие призовые места в ежедневном розыгрыше, будут получать фрибеты до 10 000 RUB. Чем больше баллов, тем выше сумма фрибета! А самая жаркая борьба за фрибеты ждет игроков в ходе финального розыгрыша, итоги которого будут подведены 26 мая, тут у игроков есть шанс получить фрибет до 50 000 RUB!

Сможет ли Канада защитить титул или мы увидим нового триумфатора на предстоящем турнире? Узнаем это вместе с БК «Мелбет»!

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