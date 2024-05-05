Ньюкасл – Брайтон: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сент-Джеймс Парк

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Обзор ситуации: Команда Ньюкасл встречается с Брайтоном в предстоящем туре Премьер-лиги. После сильного выступления против Бернли, где они выиграли со счетом 4:1, Ньюкасл занимает уверенное 6-е место в турнирной таблице с 56 очками. Их атакующий потенциал, особенно благодаря форме Александера Исака, выглядит внушительно. С другой стороны, Брайтон после недавней победы над Астон Виллой испытывает трудности в гостевых матчах, не выиграв в последних семи встречах вдали от дома.

Анализ команд:

Ньюкасл: Стабильность и эффективность в атаке — ключевые факторы успеха команды в последних играх. Ньюкасл проявляет агрессивность и уверенность на своем поле, забивая в среднем более двух голов за матч в последних пяти встречах.

Стабильность и эффективность в атаке — ключевые факторы успеха команды в последних играх. Ньюкасл проявляет агрессивность и уверенность на своем поле, забивая в среднем более двух голов за матч в последних пяти встречах. Брайтон: Несмотря на слабую гостевую форму, Брайтон показал, что может забивать и создавать моменты. В последних играх команда забивала, но также и пропускала много голов, что свидетельствует о проблемах в обороне.

Текущая форма: Ньюкасл находится в восходящей форме, в отличие от Брайтона, который испытывает проблемы, особенно в гостевых матчах. Ньюкасл выиграл большинство из последних матчей, в то время как Брайтон проиграл несколько ключевых встреч.

Прогноз и ставки:

Победа Ньюкасла: Учитывая домашнюю форму Ньюкасла и проблемы Брайтона в гостевых играх, ставка на победу хозяев кажется логичной.

Учитывая домашнюю форму Ньюкасла и проблемы Брайтона в гостевых играх, ставка на победу хозяев кажется логичной. Обе команды забьют: Несмотря на слабую гостевую форму, Брайтон обычно забивает хотя бы один гол, что делает эту ставку привлекательной, учитывая и статистику пропущенных голов обеими командами.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.75

Этот матч обещает быть интересным, с фаворитом в лице Ньюкасла, который стремится закрепить свои позиции в турнирной таблице, и Брайтоном, который нуждается в улучшении своей гостевой формы.

Коэффициенты:

П1 – 1,55

Х – 4,9

П2 – 5

Где смотреть матч Ньюкасл – Брайтон

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