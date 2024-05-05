Вест Хэм – Лутон: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: Олимпийский стадион, Лондон

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Обзор матча: На стадионе Вест Хэм предстоит захватывающая встреча с участием хозяев поля и команды Лутон. Вест Хэм, занимающий 9-е место с 49 очками, стремится прервать свою серию из четырех матчей без побед. Лутон, находящийся на 18-м месте с 26 очками, также ищет способы улучшить свои позиции и выйти из зоны вылета.

Анализ команд:

  • Вест Хэм страдает от проблем в обороне, пропуская в последних пяти играх 15 мячей, но их атакующий потенциал остается сильным благодаря Джерроду Боуэну. Серьезные трудности в защите могут дать шанс Лутону.
  • Лутон показал стойкость, забив в каждом из последних пяти матчей, но их оборона также пропустила значительное количество голов, что вызывает озабоченность перед игрой против атакующих линий Вест Хэм.

Статистика и предыдущие встречи: Исторически Вест Хэм часто оказывался сильнее в домашних встречах против Лутон. Тем не менее, обе команды продемонстрировали уязвимость в обороне, что может привести к результативному матчу.

Прогноз и ставки: Учитывая текущие тенденции и статистику, можно ожидать обмен голами. Лутон, хоть и выступает вдали от дома, показал, что может забивать в каждом матче, но их слабая оборона может стать проблемой против Вест Хэм, стремящегося к победе на домашнем стадионе.

Этот матч обещает быть наполненным событиями, где обе команды будут бороться за крайне необходимые очки, Вест Хэм – для поднятия в турнирной таблице, а Лутон – для выживания в лиге.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,8
  • Х – 4,4
  • П2 – 3,75

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Вест Хэм – Лутон
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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