«ПСЖ» – явный фаворит ответной игры с «Боруссией» за 1.49. На выход парижан в финал ЛЧ дают 1.65

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

«ПСЖ» примет «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая игра в Дортмунде завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

Букмекеры считают, что «ПСЖ» победит в ответной встрече – на это дают коэффициент 1.49. Ничья идет за 5.10, победа гостей – за 6.50.

Парижане также котируются фаворитами противостояния за 1.65. На выход «Боруссии» в финал ЛЧ можно поставить с коэффициентом 2.32.

Матч состоится 7 мая и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Этот сезон «Спартака» – уже в пятерке самых слабых по игре в гостях. Почти половина матчей – поражения

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В итоге, нас ждёт немецкий финал
+2
0
+2
Ответ Эд
В итоге, нас ждёт немецкий финал
И что в этом хорошего?

Унылый матч Бавария - Дортмунд никому особо интересен не будет, кроме болельщиков этих двух команд.

Да, смотреть будут, финал ЛЧ все же, но ажиотажа и интереса не будет.

Вот ПСЖ-Реал совсем другого уровня вывеска
+2
-1
+1
Ответ Neclerque
И что в этом хорошего? Унылый матч Бавария - Дортмунд никому особо интересен не будет, кроме болельщиков этих двух команд. Да, смотреть будут, финал ЛЧ все же, но ажиотажа и интереса не будет. Вот ПСЖ-Реал совсем другого уровня вывеска
Победит сильнейший, это понятно, а когда побеждает не фаворит - приятно вдвойне
0
0
0
Ответ Neclerque
И что в этом хорошего? Унылый матч Бавария - Дортмунд никому особо интересен не будет, кроме болельщиков этих двух команд. Да, смотреть будут, финал ЛЧ все же, но ажиотажа и интереса не будет. Вот ПСЖ-Реал совсем другого уровня вывеска
Чего???Возле финала-2013 был бешеный ажиотаж,да и по зрелищности один из лучших финалов как раз Боруссия-Бавария
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий