«ПСЖ» – явный фаворит ответной игры с «Боруссией» за 1.49. На выход парижан в финал ЛЧ дают 1.65

«ПСЖ» примет «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая игра в Дортмунде завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

Букмекеры считают, что «ПСЖ» победит в ответной встрече – на это дают коэффициент 1.49. Ничья идет за 5.10, победа гостей – за 6.50.

Парижане также котируются фаворитами противостояния за 1.65. На выход «Боруссии» в финал ЛЧ можно поставить с коэффициентом 2.32.

Матч состоится 7 мая и начнется в 22:00 мск.

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