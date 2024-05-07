«ПСЖ» – явный фаворит ответной игры с «Боруссией» за 1.49. На выход парижан в финал ЛЧ дают 1.65
«ПСЖ» примет «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Первая игра в Дортмунде завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.
Букмекеры считают, что «ПСЖ» победит в ответной встрече – на это дают коэффициент 1.49. Ничья идет за 5.10, победа гостей – за 6.50.
Парижане также котируются фаворитами противостояния за 1.65. На выход «Боруссии» в финал ЛЧ можно поставить с коэффициентом 2.32.
Матч состоится 7 мая и начнется в 22:00 мск.
Этот сезон «Спартака» – уже в пятерке самых слабых по игре в гостях. Почти половина матчей – поражения
Унылый матч Бавария - Дортмунд никому особо интересен не будет, кроме болельщиков этих двух команд.
Да, смотреть будут, финал ЛЧ все же, но ажиотажа и интереса не будет.
Вот ПСЖ-Реал совсем другого уровня вывеска