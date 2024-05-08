«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ. До турнира на титул дортмундцев давали 45.00

«Боруссия» прошла «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Дортмунда вышел в финал турнира. До плей-офф поставить на это можно было за 13.00.

Букмекеры дают коэффициент 3.50 на то, что «Боруссия» выиграет Лигу чемпионов. Перед стартом турнира титул дортмундцев котировался за 45.00.

«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ с победителем пары «Реал» – «Бавария».

Ставки на Спортсе

Букмекеры ждут вылета из РПЛ от «Балтики», а в стыках – «Урал» и «Пари НН». Цифры – за три тура до конца