«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ. До турнира на титул дортмундцев давали 45.00

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«Боруссия» прошла «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Дортмунда вышел в финал турнира. До плей-офф поставить на это можно было за 13.00.

Букмекеры дают коэффициент 3.50 на то, что «Боруссия» выиграет Лигу чемпионов. Перед стартом турнира титул дортмундцев котировался за 45.00.

«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ с победителем пары «Реал» – «Бавария».

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1 комментарий
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Второе место неплохо для такой команды.
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