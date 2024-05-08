Госдума может рассмотреть в мае законопроект о запрете ставок для должников

В мае Госдума может рассмотреть законопроект о запрете на прием ставок у должников и ограниченно дееспособных граждан.

Законопроект включен в примерную программу Госдумы на этот месяц. До 7 мая все заинтересованные стороны должны были представить отзывы и предложения по документу в Комитет Думы по экономической политике.

Авторы законопроекта – глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий.

Они считают, что участие должника в азартных играх может привести к негативным последствиям как для него самого, так и для членов его семьи.

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