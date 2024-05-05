Ноттингем Форест – Челси: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сити Граунд

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Анализ состояния команд: Ноттингем Форест, борющийся за выживание в лиге, показал неплохие результаты в последних матчах, забивая в каждом из последних пяти матчей, несмотря на оборонительные проблемы. С другой стороны, Челси, находясь на 7-м месте в таблице, продемонстрировал значительное улучшение формы, выиграв последние матчи и сохраняя в них сухие ворота.

Форма команд:

Ноттингем Форест показывает улучшенную игру в атаке, но продолжает страдать от проблем в обороне, что подтверждается 10 пропущенными голами в последних пяти матчах.

показывает улучшенную игру в атаке, но продолжает страдать от проблем в обороне, что подтверждается 10 пропущенными голами в последних пяти матчах. Челси в последних играх демонстрирует мощное наступление и крепкую защиту, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

Ключевые моменты и статистика: Челси не выигрывает в последних шести встречах в гостях, что может дать Ноттингему Форест некоторое преимущество. Однако Челси имеет хорошую историю противостояний с Ноттингемом, не проигрывая в большинстве последних матчей.

Тактический прогноз: Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается, что Челси будет контролировать игру и создавать больше моментов у ворот соперника. Ноттингем Форест, вероятно, будет искать возможности для контратак, учитывая уязвимость Челси в гостевых матчах.

Ставки и коэффициенты: Ожидается, что Челси доминирует, но потенциально может столкнуться с трудностями, учитывая свою недавнюю гостевую форму и способность Ноттингема забивать дома.

Этот матч обещает быть наполненным событиями, где каждая команда будет искать шанс улучшить свое положение в таблице, особенно Ноттингем Форест, который борется за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Коэффициенты:

П1 – 3,6

Х – 3,9

П2 – 2,03

Где смотреть матч Ноттингем Форест – Челси

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