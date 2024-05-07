Полицейский из Москвы совершил самоубийство, проиграв квартиру на ставках (Baza)

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Полицейский из Москвы застрелился на работе, проиграв квартиру на ставках.

«В Москве полицейский проиграл квартиру на ставках и совершил самоубийство прямо на работе. По словам источников, он ставил на победу «Реала» в матче с «Баварией».

По информации «Базы», тело 38-летнего прапорщика Николая Р. обнаружили утром 1 мая в столовой здания на улице Хачатуряна. В руках у Николая был табельный пистолет.

По словам источников, причиной суицида могли стать долги. Полицейский увлекался ставками и проиграл крупную сумму. Чтобы отыграться, он заложил квартиру, но полученную сумму тоже проиграл.

Предварительно, свою последнюю ставку он сделал на матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Игра закончилась со счётом 2:2.

После игры Николай пришёл на работу, дождался, когда останется в комнате один, и совершил суицид.

В столичной полиции по факту обнаружения тела сотрудника проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются», – сообщила Baza.

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8 комментариев
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Ставки — зло
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Осторожнее кликайте по этой новости на спортсе, а то можете нечаянно на сайт бука попасть
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Ответ SergioRamos92
Вроде же серьезные проверки при трудоустройстве в МВД В том числе и психоневрологическую А в итоге допустили такого до службы с оружием
Нет там никаких серьёзных проверок, у них жесткий недокомплект по всей стране и огромная текучка.
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Вроде должны проходить психоневрологическую проверку при поступлении на службу, а тут такие кадры нестабильные, да еще и с табельным
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Вроде же серьезные проверки при трудоустройстве в МВД
В том числе и психоневрологическую
А в итоге допустили такого до службы с оружием
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Кошмар. Страшная вещь - лудомания.
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болезнь 21века
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