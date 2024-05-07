В США могут запретить ставки на статистику игроков НБА на фоне пожизненного бана Портера

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НБА обсуждает с американскими букмекерами возможность запрета ставок на показатели баскетболистов.

По данным ESPN, речь идет о ставках на форы и тоталы, которые предлагаются на набранные очки, фолы, трехочковые и другие индивидуальные показатели игроков.

Обсуждение началось в связи с недавней пожизненной дисквалификацией экс-игрока «Торонто Рэпторс» Джонтэя Портера за ставки на баскетбол и предоставление инсайдерской информации.

НБА сотрудничает со многими букмекерскими компаниями и может оказывать некоторое влияние на то, какие ставки могут предлагаться на матчи лиги.

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