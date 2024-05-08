Большинство клиентов БЕТСИТИ поставили на победу «Реала» над «Баварией»
«Реал» примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Первая игра в Мюнхене завершилась вничью – 2:2.
На победу «Реал» в сегодняшней игре можно поставить за 2.02. На ничью дают 3.90, на успех гостей – 3.70.
Большинство бетторов БЕТСИТИ ставят на «Реал». Победу хозяев взяли 60% игроков. 21% верят в успех гостей, еще 19% выбрали ничейный результат.
Выход мадридцев в финал ЛЧ идет за 1.55, на участие в решающем матче «Баварии» можно поставить с коэффициентом 2.55.
Матч состоится 8 мая и начнется в 22:00 мск.
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Тело 38-летнего прапорщика Николая Р. обнаружили утром 1 мая в столовой здания на улице Хачатуряна. В руках у Николая был табельный пистолет.
Полицейский увлекался ставками и проиграл крупную сумму. Чтобы отыграться, он заложил квартиру, но полученную сумму тоже проиграл. Предварительно, свою последнюю ставку он сделал на матч полуфинала лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Игра закончилась со счётом 2:2.
После игры Николай пришёл на работу, дождался, когда останется в комнате один, и совершил суицид.
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