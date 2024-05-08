Большинство клиентов БЕТСИТИ поставили на победу «Реала» над «Баварией»

«Реал» примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая игра в Мюнхене завершилась вничью – 2:2.

На победу «Реал» в сегодняшней игре можно поставить за 2.02. На ничью дают 3.90, на успех гостей – 3.70.

Большинство бетторов БЕТСИТИ ставят на «Реал». Победу хозяев взяли 60% игроков. 21% верят в успех гостей, еще 19% выбрали ничейный результат.

Выход мадридцев в финал ЛЧ идет за 1.55, на участие в решающем матче «Баварии» можно поставить с коэффициентом 2.55.

Матч состоится 8 мая и начнется в 22:00 мск.

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