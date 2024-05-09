«Реал» – явный фаворит финала ЛЧ с «Боруссией» по версии букмекеров
«Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов.
Букмекеры считают, что трофей выиграет мадридский клуб – на это дают коэффициент 1.37. На итоговую победу немецкой команды можно поставить за 3.30.
Финальная игра состоится 1 июня в Лондоне.
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В лучшем случае шансы 80 на 20 в пользу Реала, в нормальном 90 на 10. Боруссии поможет только чудо в виде какого-нибудь удаления на 5 минуте.