«Реал» – явный фаворит финала ЛЧ с «Боруссией» по версии букмекеров

«Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов.

Букмекеры считают, что трофей выиграет мадридский клуб – на это дают коэффициент 1.37. На итоговую победу немецкой команды можно поставить за 3.30.

Финальная игра состоится 1 июня в Лондоне.

Ставки на Спортсе

Цифра дня: 41! Коэффициент на победу «Реала» на 88-й минуте