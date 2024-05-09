«Реал» – явный фаворит финала ЛЧ с «Боруссией» по версии букмекеров

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов.

Букмекеры считают, что трофей выиграет мадридский клуб – на это дают коэффициент 1.37. На итоговую победу немецкой команды можно поставить за 3.30.

Финальная игра состоится 1 июня в Лондоне.

Ставки на Спортсе

Цифра дня: 41! Коэффициент на победу «Реала» на 88-й минуте

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
+12
-1
+11
Ответ ......... корты Бублика
29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!" Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
на Риго всегда гадить хотел
+3
0
+3
Реал есть Реал, первый раз в сезоне говорю что у Боруссии нет шансов, и Мадрид своего не упустит.
+2
0
+2
Ух как же больно сектантам, даже у Шалимова слезы
+2
0
+2
Ну тут объективно без шансов для Боруссии. То что прошло с ПСЖ, с Реалом не пройдет.
+2
-2
0
Даже не знаю что должно произойти что б Реал не забрал очередной финал)
0
0
0
Даа Ферги тайм надо поменять На Реал тайм молодцы спокойствие этого клуба на высшем уровне
0
0
0
Фигня все эти коэф. Ни в коем случае нельзя недооценивать Дортмунд. Финал начнется с 0:0.
0
0
0
Ответ And Justice for All
Ну тут объективно без шансов для Боруссии. То что прошло с ПСЖ, с Реалом не пройдет.
Ок, финал можно не играть? Так по вашей логике?
0
0
0
Ответ meringue
Реал есть Реал, первый раз в сезоне говорю что у Боруссии нет шансов, и Мадрид своего не упустит.
Ну если нет шансов, зачем играть тогда? Просто для галочки выйти?
0
0
0
Ответ xellos 13
очередной гнилой кубок реала
Почему😁
0
0
0
Ответ xellos 13
очередной гнилой кубок реала
Сильно обижен на Реал да?
0
0
0
Ответ Mister999
Ух как же больно сектантам, даже у Шалимова слезы
У Генича внутренняя истерика😂
0
0
0
Ответ войд
Даже не знаю что должно произойти что б Реал не забрал очередной финал)
Если б так было всё предсказуемо, зачем тогда футбол смотреть? Ну ты вот знаешь что реал победит , для чего тогда смотреть матч? Весь смысл спорта обнуляется
0
0
0
Ответ Ruslan3132
Фигня все эти коэф. Ни в коем случае нельзя недооценивать Дортмунд. Финал начнется с 0:0.
Дортмунд банально слабее Баварии. + У Реала характер, уровень состава и дальше можно перечислять плюсы очень долго.
В лучшем случае шансы 80 на 20 в пользу Реала, в нормальном 90 на 10. Боруссии поможет только чудо в виде какого-нибудь удаления на 5 минуте.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий