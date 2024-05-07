«ПСЖ» – «Боруссия» Д: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе команды Мбаппе

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией» Д. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00.

В первой игре, которая состоялась неделю назад в Дортмунде, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.

Для выхода в финал парижанам нужно выигрывать с разницей в два мяча и более. В случае победы «ПСЖ» с минимальной разницей в счете соперники выявят лучшего в серии пенальти. Любой другой результат в основное или дополнительное время выведет в финал «Боруссию».

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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев поля фаворитом матча. На победу команды Луиса Энрике предлагают коэффициент 1.50, успех немецкого клуба идет за 6.10, вероятность ничейного результата оценивается кэфом 5.30.

Победу ПСЖ с Ф1 (-1.5) можно взять за 2.15, противоположный исход Ф2 (+1.5) идет за 1.70.

По мнению экспертов, шансы парижан на выход в финал выше, чем у дортмундцев. На проход «ПСЖ» предлагают 1.67, на «Боруссию» дают 2.30.

Эксперты ожидают результативную встречу. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.37, на ТБ 3.5 предлагают 1.96. На ТМ 2.5 дают 3.10, на ТМ 3.5 – 1.90.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу хозяев в основное время ставят 72% игроков. 15% верят в успех гостей, ничью выбрали 13%.

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