Тоттенхэм – Бернли: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
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Обзор матча: В предстоящем матче Премьер-лиги, Тоттенхэм встречается с Бернли на своем домашнем стадионе. Тоттенхэм, занимающий 5-е место с 60 очками, ищет способы прервать серию из четырех поражений подряд. Напротив, Бернли, находящийся на 19-м месте с 24 очками, также стремится улучшить свои позиции после неудачного поражения от Ньюкасла со счетом 1:4.
Анализ команд:
- Тоттенхэм испытывает проблемы с обороной, пропустив 14 голов в последних пяти матчах. Однако они продолжают демонстрировать способность забивать, благодаря вкладу таких игроков, как Сон Хын Мин. Домашнее поле должно дать им преимущество, учитывая их историю успешных игр против Бернли.
- Бернли демонстрирует слабые результаты, особенно в обороне, пропустив в 18 последних матчах. Однако они забивали хотя бы один гол в последних четырех встречах, что свидетельствует о потенциале в атаке.
Статистические данные и предыдущие встречи: Тоттенхэм выиграл последние три встречи между командами, что подчеркивает их доминирование в этом противостоянии. Однако текущая форма обеих команд указывает на потенциально более равный матч.
Прогноз и ставки: Учитывая текущие трудности обеих команд в защите и их способность забивать, мы можем ожидать матча с голами с обеих сторон.
- Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.75
Таким образом, матч обещает быть напряженным с участием команд, стремящихся улучшить свои позиции. Тоттенхэм, вероятно, воспользуется своим домашним преимуществом, чтобы вернуться на победный путь, в то время как Бернли будет искать возможность удивить, несмотря на свои недавние проблемы.
Коэффициенты:
- П1 – 1,39
- Х – 6
- П2 – 7,1
Где смотреть матч Тоттенхэм – Бернли
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- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»