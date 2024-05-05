Тоттенхэм – Бернли: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

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Обзор матча: В предстоящем матче Премьер-лиги, Тоттенхэм встречается с Бернли на своем домашнем стадионе. Тоттенхэм, занимающий 5-е место с 60 очками, ищет способы прервать серию из четырех поражений подряд. Напротив, Бернли, находящийся на 19-м месте с 24 очками, также стремится улучшить свои позиции после неудачного поражения от Ньюкасла со счетом 1:4.

Анализ команд:

Тоттенхэм испытывает проблемы с обороной, пропустив 14 голов в последних пяти матчах. Однако они продолжают демонстрировать способность забивать, благодаря вкладу таких игроков, как Сон Хын Мин. Домашнее поле должно дать им преимущество, учитывая их историю успешных игр против Бернли.

испытывает проблемы с обороной, пропустив 14 голов в последних пяти матчах. Однако они продолжают демонстрировать способность забивать, благодаря вкладу таких игроков, как Сон Хын Мин. Домашнее поле должно дать им преимущество, учитывая их историю успешных игр против Бернли. Бернли демонстрирует слабые результаты, особенно в обороне, пропустив в 18 последних матчах. Однако они забивали хотя бы один гол в последних четырех встречах, что свидетельствует о потенциале в атаке.

Статистические данные и предыдущие встречи: Тоттенхэм выиграл последние три встречи между командами, что подчеркивает их доминирование в этом противостоянии. Однако текущая форма обеих команд указывает на потенциально более равный матч.

Прогноз и ставки: Учитывая текущие трудности обеих команд в защите и их способность забивать, мы можем ожидать матча с голами с обеих сторон.

Таким образом, матч обещает быть напряженным с участием команд, стремящихся улучшить свои позиции. Тоттенхэм, вероятно, воспользуется своим домашним преимуществом, чтобы вернуться на победный путь, в то время как Бернли будет искать возможность удивить, несмотря на свои недавние проблемы.

Коэффициенты:

П1 – 1,39

Х – 6

П2 – 7,1

Где смотреть матч Тоттенхэм – Бернли

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