Эвертон – Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион Гудисон Парк
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Ситуация команд: Эвертон, показывающий стабильные результаты на домашней арене, встречается с Шеффилд Юнайтед, который находится на последнем месте и испытывает серьезные трудности в текущем сезоне. Шеффилд Юнайтед проиграл пять последних матчей и демонстрирует одну из худших защитных статистик в лиге.
Анализ Эвертона: Находясь на 15-м месте, Эвертон старается избежать опасности вылета и их последние выступления в лиге демонстрируют способность держать оборону и использовать свои шансы. С 4 матчами без поражения и обязательными голами в последних играх, Эвертон выглядит более уверенно перед собственными болельщиками.
Анализ Шеффилд Юнайтед: Команда испытывает значительные трудности, особенно в обороне, пропустив 18 голов в последних пяти матчах. Несмотря на это, Шеффилд Юнайтед регулярно забивает, что может добавить интриги в предстоящую встречу.
Статистика и предыдущие встречи: История встреч указывает на переменчивость результатов, однако нынешняя форма команд говорит в пользу Эвертона, особенно учитывая их текущие домашние выступления.
Прогноз: Учитывая текущие формы команд, Эвертон имеет все шансы доминировать в этом матче, особенно в атаке. Шеффилд Юнайтед, несмотря на свою борьбу, вероятно, найдет способ забить, учитывая нестабильность защиты Эвертона.
Рекомендации по ставкам:
- Эвертон побеждает, учитывая их более сильную форму и домашние выступления.
- Обе команды забьют, так как Шеффилд Юнайтед регулярно забивает, несмотря на поражения.
Рекомендация: Прогноз на «Эвертон побеждает и обе команды забьют» за 2.90
Этот матч обещает быть напряженным для Шеффилд Юнайтед, стремящегося улучшить свои показатели, но Эвертон, опираясь на домашнюю поддержку и текущую форму, является фаворитом на победу.
Коэффициенты:
- П1 – 1,45
- Х – 5,2
- П2 – 7
Где смотреть матч Эвертон – Шеффилд Юнайтед
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- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Гудисон Парк»