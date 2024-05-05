Борнмут – Брентфорд: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Дин Корт

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Обзор ситуации: Борнмут встречается с Брентфордом на своем стадионе в критическом матче для обеих команд, стремящихся закрепиться в середине турнирной таблицы. Обе команды показали колебания в своих последних матчах, что делает предстоящую встречу непредсказуемой.

Анализ команд:

  • Борнмут находится на взлете после сильных выступлений в недавних матчах на домашней арене, но их защитные слабости оставляют много вопросов. Из последних пяти матчей команда забила 7 голов и пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне.
  • Брентфорд проявил стабильность в атаке, забив 13 голов в последних пяти играх. При этом они проиграли только один из последних пяти матчей, что свидетельствует о неплохой форме команды. Однако их оборона, пропустившая 5 голов, также выглядит уязвимо.

Статистика и предыдущие встречи:

  • Брентфорд сохраняет хорошую статистику против Борнмута в последних встречах, не проигрывая в большинстве из них. Обе команды демонстрируют способность забивать, что делает вероятным обмен голами.

Прогноз: Учитывая текущую форму обеих команд и их предыдущие встречи, мы можем ожидать открытую игру с голами от обеих сторон. Борнмут будет стремиться использовать свое домашнее преимущество, но последние успехи Брентфорда позволяют им рассчитывать на уверенное выступление.

Тактический анализ: Брентфорд, вероятно, будет искать возможности для контратак, учитывая скорость их нападающих и возможные пробелы в обороне Борнмута, который будет пытаться контролировать игру на своем поле.

Рекомендация для ставки: Учитывая последние тенденции и статистику, можно ожидать, что обе команды забьют, но матч может завершиться ничьей, учитывая их близкий уровень игры в последнее время.

Этот матч станет испытанием для обеих команд, где каждая сторона будет стремиться доказать свое превосходство и закрепить свои позиции в середине таблицы.

Коэффициенты:

  • П1 – 2
  • Х – 4,2
  • П2 – 3,45

Где смотреть матч Борнмут – Брентфорд

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Борнмут – Брентфорд
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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