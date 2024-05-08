Держатели цифровой карты ЦУПИС смогут снимать наличные на кассах магазинов

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Держатели цифровых карт ЦУПИС смогут получать наличные на кассах розничных магазинов при совершении покупки.

Для использования услуги нужно добавить цифровую карту ЦУПИС в приложение Mir Pay. Перед покупкой нужно назвать кассиру необходимую сумму и оплатить товар с помощью Mir Pay.

Вместе с деньгами кассир выдаст два чека: один – за покупки, второй – подтверждающий снятие денег с карты. Комиссия составит 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей за одну операцию. За одну операцию можно получить до 5 000 рублей.

«С новой услугой держателям цифровой карты ЦУПИС больше не нужно искать банкомат, чтобы снять наличные. Теперь это можно сделать на кассе магазина или заправки.

Такая опция сможет выручить в самые неожиданные моменты, когда необходимы наличные средства. Уверены, что новый сервис сделает жизнь пользователей комфортнее», – отметил член Правления ЕЦУПИС Артем Сычев.

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