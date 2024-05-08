Держатели цифровой карты ЦУПИС смогут снимать наличные на кассах магазинов
Держатели цифровых карт ЦУПИС смогут получать наличные на кассах розничных магазинов при совершении покупки.
Для использования услуги нужно добавить цифровую карту ЦУПИС в приложение Mir Pay. Перед покупкой нужно назвать кассиру необходимую сумму и оплатить товар с помощью Mir Pay.
Вместе с деньгами кассир выдаст два чека: один – за покупки, второй – подтверждающий снятие денег с карты. Комиссия составит 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей за одну операцию. За одну операцию можно получить до 5 000 рублей.
«С новой услугой держателям цифровой карты ЦУПИС больше не нужно искать банкомат, чтобы снять наличные. Теперь это можно сделать на кассе магазина или заправки.
Такая опция сможет выручить в самые неожиданные моменты, когда необходимы наличные средства. Уверены, что новый сервис сделает жизнь пользователей комфортнее», – отметил член Правления ЕЦУПИС Артем Сычев.
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