«Динамо» не проигрывает с сентября. Москвичи – фавориты матча с «Факелом» за 2.33

«Факел» примет «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Московский клуб не проигрывает с 23 сентября – уже больше двух месяцев. У «Динамо» лишь два поражения в сезоне РПЛ – меньше нет ни у кого, столько же – только у «Краснодара».

«Динамо» – букмекерский фаворит матча за 2.33. На победу хозяев дают 3.30, на ничью – 3.40.

Встреча пройдет 10 декабря и начнется в 14:00 мск.

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