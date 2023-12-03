Снег и дождь – проблема футбола, но не ставочников. Как получить прибыль, прочитав прогноз погоды?

Давайте по честному, все же смотрят на игровую статистику и тренды перед тем, как заключить пари? Да. Но есть и серая зона, которой большинство просто не пользуется – погодные условия, при которых будет проходить матч. Не все букмекерские конторы об этом пишут, но есть и исключения.

Погода может изменить ход футбольного матча больше, чем Холанд, Месси и Роналду вместе взятые... ну или кипер Кержаков, срезающий мяч в свои ворота. У топовых футбольных команд в штабе даже есть свой метеоролог, чтобы быть в курсе климатических условий. Раздел «Ставки» на Sports.ru проверит, как все это влияет на линии.

Существует исследование по ставкам на тотал во время дождя. Конечно – надо грузить на тотал меньше, вот статистика.

В ветер ситуация схожа: чем выше сила, тем выше тотал меньше.

А вот по снегу однозначного ответа нет. Мы попросили главного редактора Legalbet Сергея Шведова рассказать о своем опыте и наблюдениях по таким играм.

«Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о футболе на снегу, – это низы и, следовательно, больше ничьих. Американцы, у которых все подсчитано, выявили, что в сильные снегопады в НФЛ пасовая продуктивность атаки падает на 25%, а филдголы (это те редкие случаи, когда в амфуте бьют по мячу ногой) реализуют на 7% хуже. Это при том что в такую погоду дистанция до ворот сокращается, и с привычных 45 метров не бьют.

Точного исследования мы не проводили, но по ощущениям снег не сильно двигает букмекерские линии на тоталы и ничьи. Меняют коэффициенты в первую очередь денежные потоки на конкретный исход. Вот если любители ставок, узнав, что команды будут играть в снегопад, ринулись грузить на ТМ 2,5 или ничью, тогда коэффициенты могут достаточно существенно измениться. Но изначально погодный фактор критично линии не двигает.

Наоборот, если вы увидели, что коэффициент на тотал меньше на фоне новостей о погоде упал с 2.20 до 1.70, то, возможно, стоит как следует проанализировать вариант на «больше». Потому что само наличие снегопада отнюдь не гарантирует низ, это всего лишь один из факторов – а еще есть состояние поля, ветер, уровень и форма команд.

К примеру, в марте 2019 года «Уфа» с «Динамо» тоже играли в снег, но закончили со счетом 1:2. А в ноябре 2016-го «Крылья» в Самаре на белом поле при –6 разгромили «Томь» 3:0. Поэтому снег не означает автоматические 0:0. Хотя в целом, мне не совсем понятна идея играть в России в футбол в декабре и раннем марте».

Поддерживает Сергея и Валерий Карпин, высказавшийся после недавней игры с ЦСКА:

«Я с арбитром не общался. Общался с Александром Александровичем Алаевым. Мне он говорил, что, скорее всего, игру должны перенести. За полчаса до игры мне сказали, что на 99,9% встреча состоится в понедельник [4 декабря] и начнется в 17:00. Сказали, что уже согласовано с телевидением, с МВД, с Минцифрами из‑за паспорта болельщика. Что изменилось за эти 30 минут – без понятия. Снег как шел, так и шел.

Я поставил в известность Александра Александровича, что если будет такая погода, то лучше эту игру переносить. Честно сказать, я ошибочно думал, что за проведение соревнования РПЛ отвечает лига. Я не разговаривал, допустим, с [генсеком РФС] Митрофановым, но я знаю, что он был за перенос матча.

Его не было на стадионе, но я знаю, что с ним связывались, и он был за перенос. Что произошло за последние полчаса – я не знаю. В Москве в воскресенье была метель – это форс‑мажор. Почему нельзя было перенести игру? Почему мы не играли матч с ЦСКА дома? Потому что заранее «Ростов» попросил, чтобы мы играли последний домашний матч в ноябре. Потому что закрывают поле на реновацию. Если бы играли там в декабре, поле не было бы готово к марту».

В любом случае система немного хромает. Ну и потерпеть осталось недолго, особенно, если перенесут последний тур РПЛ перед зимним перерывом.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press