У «Динамо» меньше всех поражений в сезоне РПЛ. Победа над «Рубином» за 1.90 вернет клуб в топ-3
«Динамо» и «Рубин» встретятся в 17-м туре чемпионата России.
Московский клуб не проигрывает больше двух месяцев – с 23 сентября. У «Динамо» лишь два поражения в сезоне РПЛ – меньше нет ни у кого, столько же – только у «Краснодара».
Команда Марцела Лички в случае победы вернется на третье место в лиге и будет отставать от «Зенита» всего на два очка.
Поставить на победу «Динамо» в сегодняшней игре можно за 1.90. Ничья идет за 3.70, победа «Рубина» – за 4.40.
Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 19:30 мск.
Украшаем прогнозами понедельник: во вторых таймах «Динамо» справится с «Рубином», а «Аталанта» – с «Торино»