У «Динамо» меньше всех поражений в сезоне РПЛ. Победа над «Рубином» за 1.90 вернет клуб в топ-3

«Динамо» и «Рубин» встретятся в 17-м туре чемпионата России.

Московский клуб не проигрывает больше двух месяцев – с 23 сентября. У «Динамо» лишь два поражения в сезоне РПЛ – меньше нет ни у кого, столько же – только у «Краснодара».

Команда Марцела Лички в случае победы вернется на третье место в лиге и будет отставать от «Зенита» всего на два очка.

Поставить на победу «Динамо» в сегодняшней игре можно за 1.90. Ничья идет за 3.70, победа «Рубина» – за 4.40.

Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 19:30 мск.

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