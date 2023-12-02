Украшаем прогнозами понедельник: во вторых таймах «Динамо» справится с «Рубином», а «Аталанта» – с «Торино»

Супернасыщенное воскресенье сменилось тихим понедельником – матчей сегодня не так много, но кое-что интересное найдем и в них. Вот что можно рассмотреть из игр в России, топ-5 и КХЛ.

«Динамо» прибавит во втором тайме

«Динамо» играет с «Рубином» дома в холодную погоду – в Москве вечером будет -8. Команды подходят в хорошей форме – «Динамо» в последних 15 матчах уступило лишь однажды, а «Рубин» не пропускает целых шесть туров подряд.

Интересно, что «Рубин» пропустил 13 из 20 голов во вторых таймах. «Динамо» примерно одинаково играет в обоих таймах. Гол «Динамо» после перерыва оценивается низковато – в 1.50. А что если зайти со стороны форы? Например, -0.25 на «Динамо» во втором тайме идет за 1.77.

Сложный выбор в Испании без голов

«Сельта» принимает «Кадис», соперники в чем-то уникальны. Например, в первых таймах у них даже разница мячей одинаковая – 9:7, а во вторых – хуже них никто в Ла Лиге не играет. И забивают они после перерыва еле-еле – пять голов у «Сельты» и всего два у «Кадиса».

Есть варианты «обе забьют – нет» за 1.73 и «голы в обоих таймах – нет» за 1.909.

Неожиданно – в Турине выбираем не тотал, а фору

Уже давно привыкли к тому, что «Торино» дома почти всегда играет низовые матчи. Но теперь соперник – «Аталанта», которая может испортить тотал. С другой стороны, она часто играет сухие матчи, так что, на всякий случай, есть ТМ1 голов «Торино» за 1.78.

Но интереснее вариант с форой на тайм. «Аталанта» еще не проиграла ни одного второго тайма в сезоне, а хуже «Торино» после перерыва играют только четыре команды. Нулевая фора «Аталанты» на второй тайм предлагается за 1.727.

В Португалии будут желтые карточки

«Спортинг» принимает «Жил Висенте». Только в одном из последних десяти матчей «Спортинга» не был пробит ТБ4.5 по желтым карточкам. Аналогично и с «Жил Висенте», если выбрать последние семь матчей – тотал не сыграл только однажды.

ТБ4.5 по желтым карточкам в этой игре котируется за 1.727. Вполне интересно.

«Амур» выдержит стартовый натиск «Авангарда»

Единственный матч в КХЛ – «Авангард» принимает «Амур». Известно, что «Авангард» не выигрывает первый период в семи из восьми последних матчей, а «Амур» – напротив – не проигрывает за тот же отрезок.

Х2 на первый период падает – уже за 1.58. Но тоже вариант любопытный.

Фото: vk/fcdm_official