Россия – явный фаворит матча с Кубой. Но победу дают 1.05, на разгром – 1.64

Сборная России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде.

Команда Валерия Карпина – явный фаворит за 1.05. Победа кубинцев идет с коэффициентом 40.00, ничья – за 17.00.

Букмекеры считают, что сборная России разгромит 169-ю команду в рейтинге ФИФА. Победа с форой (-2,5) оценивается в 1.64.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.

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