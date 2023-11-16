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Сказка Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00

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Сборная Казахстана – чудо. В пятницу сборная раньше всех принимала Сан-Марино – отличная возможность подтянуться вплотную к конкурентам. Казалось, задача решена к 51-й минуте – 2:0 благодаря двум классным ударам из-за штрафной полузащитника «Тобола» Ислама Чеснокова. Хотя могли и упустить победу, но ставки слишком высоки.

Теперь команда в шаге от Евро-2024, а Раздел «Ставки» на Sports.ru проследит историю успеха через букмекерские коэффициенты.

Их никто не котировал

Во время открытия линии на выход Казахстана давали 55.00, еще бы, в группе Дания, Словения и Финляндия, но все начало меняться. По стилю команда Адиева привыкла играть вторым номером – владение в этом отборе всего 45,8%, но это эффективная команда с 75% точных передач, тремя сухими матчами и всего 0,2 упущенных шансов.

Соседи поражают не только красивой игрой (3:2 над датчанами), но и переключаются на результат (сразу три матча подряд забивалось по одному мячу, правда с финнами сыграли 0:1).

Такие котировки давали букмекеры в матчах сборной в этом отборе:

● первый тур, против Словении – 5.30 на победу, проиграли 1:2;

● второй тур, против Дании – 20.00 на победу, победа 3:2;

● третий тур, против Сан-Марино – 1.17 на победу, победа 3:0;

● четвертый тур, против Северной Ирландии – 7.00 на победу, победа 1:0;

● пятый тур, против Финляндии – 3.95 на победу, проиграли 0:1;

● шестой тур, против Северной Ирландии – 3.00 на победу, победа 1:0;

● седьмой тур, против Дании – 24.00 на победу, проиграли 1:3;

● восьмой тур, против Финляндии – 7.50 на победу, победа 2:1;

● девятый тур, против Сан-Марино – 1.06 на победу, победа 3:1;

● десятый тур, против Словении – 7.00 на победу.

За эти девять игр сборная Казахстана проделала путь от 55.00 на выход при открытии линии, до 7.00 перед решающей игрой со Словенией. При этом коэффициент падал плавно: 30.00 после третьего тура, 22.00 после пятого, 17.00 после седьмого и 10.00 после восьмого. При этом фаворитом была не так часто.

А что в матче со Словенией?

Дания обыграла Словению (2:1) и отобралась на Евро. Судьба второй путевки решится в последнем туре – Казахстану просто нужно победить Словению в гостях, ничья сохранит для словенцев вторую строчку. Тем не менее, у Казахстана будет запасной путь. По результатам Лиги наций сборная точно проходит в плей-офф. Там соперники будут не такие страшные: Грузия, Люксембург и, скорее всего, Греция.

Так что шансы на Евро-2024 у команды Магомеда Адиева остаются – и они достаточно неплохие, хотя линии на выход пока нет.

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского «Тобола» Ислам Чесноков эмоционально прокомментировал победу национальной сборной над Сан-Марино, понятно, какой матч ждет вся страна:

«Мне все пацаны сказали – если будет момент, всегда бей и голы придут. Было волнение небольшое, впервые в стартовом составе, меня все поддержали, вся команда, так что я благодарен. Рад, что вся команда победила.

Конечно, были мысли, но мы понимали, что самое важное здесь и сейчас — игра с Сан-Марино, потому что если здесь не выиграть, то смысла не будет, настраивались больше на эту игру со Словенией. Поверьте настрой на каждую игру у нас просто бешеный, вся команда горит желанием сделать это, так близко никогда не были. Желания достаточно, мы и так все понимаем, что будет».

Словения – фаворит, 1.52 на победу, на Казахстан – 7.00. Ничья даже не рассматривается, хотя этот финал идет за 4.40. В любом случае нас ждет яркая игра, а ловить тренды тут смысла никакого нет. С учетом того, что в первом матче – проигрыш 1:2, команде Адиева захочется реванша. Да и ставки слишком высоки.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: instagram.com/kff_team; Gettyimages.ru/Charles McQuillan

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