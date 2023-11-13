«Сочи» проиграл 11 из 12 матчей, но идет букмекерским фаворитом с «Витязем»

«Сочи» и «Витязь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сочи» проиграл в 11 из 12 последних матчей, десять из них – в основное время. У «Витязя» на этом отрезке четыре победы.

Сочинцы – фавориты сегодняшней игры за 2.50. Победа «Витязя» в основное время идет за 2.60, ничья – за 3.90.

Матч состоится 13 ноября и начнется в 19:30 мск.

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