Как же скучно без ставок на футбол – но есть Первая лига и даже чемпионат Индии, а еще – хоккей
В футболе наступила международная пауза, так что вариантов для ставок не так уж много. Пришлось залезть даже в неизвестный чемпионат, но не забыли о Первой лиге, а еще – о российском хоккее.
В Первой лиге будет скучно
«Сокол» принимает «Арсенал». Хозяева периодически играют весело, но в шести из последних семи матчей проходил низ. А «Арсенал» – одна из самых низовых команд турнира, таких игр было 12 из 17.
Что дают на ТМ2.5? 1.75 – достаточно высоко.
А в Индии не ждем угловые
Ага, в отсутствие футбола добрались даже сюда! Матч ТРАУ – «Гокулам», у хозяев лишь раз за последние семь матчей не сыграл ТМ9.5 по угловым, у гостей он был пробит пять раз подряд на выезде.
Если тренд – ТМ9.5 по угловым – продолжится, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00. Но чемпионат совсем незнакомый, так что будьте осторожны.
В ВХЛ тоже есть вариант с ТМ
Там в пяти последних домашних матчах «Омских Крыльев» был пробит ТМ5.5. Та же история и у соперника – «Рубина», который лишь раз не сыграл на такой низ в восьми последних гостевых играх.
ТМ5.5 в этом матче еще можно поймать за 1.66.
Второй период – трудность ЦСКА
В КХЛ ЦСКА из последних семи домашних матчей лишь раз побеждал во втором периоде. Сегодня соперник – «Нефтехимик», статистика у него такая – не проиграно 18 из 29. Достаточно ли этого для ставки? В любом случае, коэффициент на непроигрыш «Нефтехимика» во втором периоде составляет 1.70.
«Витязь», возможно, не будет слишком результативен
Еще один матч КХЛ – «Витязь» встретится на выезде с «Сочи». Гости забивают меньше 2,5 шайб в 10 из 11 последних выездных игр. Но можно ли доверять «Сочи»? Ведь они дома пропускают больше двух практически регулярно. А в прошлом сезоне «Сочи» уступал 2:3, 2:5 и 0:2.
В общем, здесь больше одностороннее движение (цифры «Витязя»), которое сложно подкрепить (статистикой «Сочи»). Желающие рискнуть ТМ2.5 «Витязя» увидят коэффициент 1.93, но вариант совсем неочевидный.
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Фото: arsenaltula.ru; РИА Новости/Григорий Сысоев
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