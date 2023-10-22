«Ростов» пропустил 24 мяча – это худший показатель в РПЛ. На матч с «Ахматом» коэффициент – 1.70

«Ростов» примет «Ахмат» в РПЛ.

Команда Валерия Карпина пропустила 24 мяча – это худший показатель в РПЛ. Наверняка этим сумеет воспользоваться и «Ахмат», но сдержать ростовчан, забивающих на своем поле на протяжении семи матчей в РПЛ и желающих прервать безвыигрышную серию, будет тяжело. Вероятность обмена голами слишком высока, поэтому «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.

«Ростов» идет на предпоследней строчке в РПЛ с 10 очками, «Ахмат» – 11-й с 12 очками.