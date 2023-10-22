«Ростов» пропустил 24 мяча – это худший показатель в РПЛ. На матч с «Ахматом» коэффициент – 1.70

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«Ростов» примет «Ахмат» в РПЛ. 

Команда Валерия Карпина пропустила 24 мяча – это худший показатель в РПЛ. Наверняка этим сумеет воспользоваться и «Ахмат», но сдержать ростовчан, забивающих на своем поле на протяжении семи матчей в РПЛ и желающих прервать безвыигрышную серию, будет тяжело. Вероятность обмена голами слишком высока, поэтому «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.

«Ростов» идет на предпоследней строчке в РПЛ с 10 очками, «Ахмат» – 11-й с 12 очками.

1 комментарий

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Владимир Копаев
удачи ростову
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