Овечкин возобновит погоню за Гретцки – букмекеры считают, что он забросит 40+ шайб за сезон

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания «Пари» представила линию на результативность Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

Коэффициент на то, что форвард «Вашингтона» забросит в регулярном чемпионате 41 шайбу и более, составляет 1.85.

От Овечкина ожидают минимум семь дублей – поставить на это можно за 1.65. Ставки на покер 38-летнего россиянина в одном из матчей сезона-2023/24 принимаются за 2.40.

Овечкину осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в НХЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это

1 комментарий

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RBS
Хорошо бы, если Бэкс, Кузя и остальные помогут, и без травм. Тфу-тфу-тфу, не сглазить
+3
0
+3
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