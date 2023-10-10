Овечкин возобновит погоню за Гретцки – букмекеры считают, что он забросит 40+ шайб за сезон

Букмекерская компания «Пари» представила линию на результативность Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

Коэффициент на то, что форвард «Вашингтона» забросит в регулярном чемпионате 41 шайбу и более, составляет 1.85.

От Овечкина ожидают минимум семь дублей – поставить на это можно за 1.65. Ставки на покер 38-летнего россиянина в одном из матчей сезона-2023/24 принимаются за 2.40.

Овечкину осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в НХЛ.

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Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это