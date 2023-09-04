«Торпедо» и тульский «Арсенал» не считаются фаворитами матчей восьмого тура Первой лиги

В восьмом туре Первой лиги осталось провести два матча: «Тюмень» примет тульский «Арсенал», а «Родина» – «Торпедо».

Букмекеры оценивают шансы хозяев на победу выше, чем гостей. Если победит «Тюмень», сыграет коэффициент 2.11, а если «Арсенал» – 3.32. Победа «Родины» котируется за 1.94, «Торпедо» – за 3.76.

При этом обе игры вряд ли станут результативными. ТМ2.5 в матче «Тюмень» – «Арсенал» оценивается в 1.78, а в игре «Родина» – «Торпедо» – за 1.73.

Матчи состоятся 4 сентября. «Тюмень» и «Арсенал» начнут в 17:00 по московскому времени. «Родина» и «Торпедо» стартуют в 19:30.

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