«Торпедо» и тульский «Арсенал» не считаются фаворитами матчей восьмого тура Первой лиги

Теги Первая лига Торпедо Арсенал Тула Тюмень Ставки на спорт Ставки на футбол Родина Москва Ставки

В восьмом туре Первой лиги осталось провести два матча: «Тюмень» примет тульский «Арсенал», а «Родина» – «Торпедо».

Букмекеры оценивают шансы хозяев на победу выше, чем гостей. Если победит «Тюмень», сыграет коэффициент 2.11, а если «Арсенал» – 3.32. Победа «Родины» котируется за 1.94, «Торпедо» – за 3.76.

При этом обе игры вряд ли станут результативными. ТМ2.5 в матче «Тюмень» – «Арсенал» оценивается в 1.78, а в игре «Родина» – «Торпедо» – за 1.73.

Матчи состоятся 4 сентября. «Тюмень» и «Арсенал» начнут в 17:00 по московскому времени. «Родина» и «Торпедо» стартуют в 19:30.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
d.xoxlov
Топ-менеджер Савин виртуозно слил задаром полсостава в "Родину", чтобы теперь считаться в матче с ней аутсайдером. Качать гения!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Уланов
Ответ d.xoxlov
Топ-менеджер Савин виртуозно слил задаром полсостава в "Родину", чтобы теперь считаться в матче с ней аутсайдером. Качать гения!
Савин?
Гордюшенко ушел вообще при Маслове
Калмыкова,Султонова,Адаева (который щас в Черноморце) отдал Геркус. Разве что Турищева слил но там вообще аренда была (да и оставлять нападающего с нулем голов было бы странно).
Поэтому здесь уж точно Савин не виноват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий