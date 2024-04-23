Сергей Дурасов: «Не исключаю победу «Балтики» над «Краснодаром» за 6.00»

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Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что калининградская команда не проиграет.

«Тяжелейший выезд для «Балтики» обусловлен последним шансом «Краснодара» продолжить борьбу за чемпионство. Относительно матча первого круга (2-2), «Балтика» серьезно изменилась в лучшую сторону: исполнители, качество игры, реализация.

«Краснодар» же после смены тренера утратил стабильность в результатах и надежность в обороне. Признаться, я бы не исключал даже победу «Балтики» за коэффициент 6.00, что позволит команде покинуть зону стыковых матчей.

Но сыграю все-таки прагматичнее, «Балтика» не проиграет за 2.20. Ну и вариант «обе забьют» тоже выглядит довольно привлекательным», – заявил Дурасов.

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5 комментариев
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удивлён не буду
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Хотеть не вредно. Но, когда Краснодар возмет свои домашние три очка и Дурасов очень расстроиться Я буду рад.
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Балтика на выезде в этом сезоне играет плохо. К тому же она ни разу не проигрывала со счётом 3:1. Здесь я этот счёт и вижу, и думаю, что именно таким он и будет. А вот с ЦСКА в следующей игре Балтика дома выложится на полную. Вообще у них есть ещё где набрать очки, тем более что тренер Игнашевич, которому если надо будет помогут (футбольного авторитета по России у него хватает). Так что, учитывая, что Балтика полезла вверх, есть ощущения, что они минимум в стыки сами попадут без всякой помощи. И исходя из этого, можно будет уже сейчас сказать, что останутся. Почему? Потому что, объективно говоря, Балтика с какой бы командой Первой лиги не играла в спарринге сможет уделать абсолютно любую и причём достаточно крупно. Ну, кого им там бояться? Динамо Махачкалу, Химки, Тюмень? Да бросьте. Уничтожат при своих трибунах, даже не заметив. Тем более что на носу юбилей, тем более спустя 25 лет отсутствия в элите! Они умрут, но сделают то что нужно будет Калининграду. Так что особых переживаний за Балтику в общем-то уже нет.
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"«Краснодар» же после смены тренера утратил стабильность в результатах и надежность в обороне." - Странное заявление, учитывая, что после смены тренера была ничья в первом его матче с Локомотивом на выезде, две победы и минимальное поражение с лидером чемпионата.
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В первом круге в Калининграде еще при Ивиче «Балтика» «Краснодар» хорошо повозила. Бедолагу Батчи на его фланге Гильермо Сото даже не замечал. Его заменили уже в перерыве, удивительно, что не раньше. На том отрезке сезона калининградцам катастрофически физики не хватало — минут на 60 максимум. Сейчас с этим все в порядке, с исполнителями тоже. Команда сыгралась после существенного обновления состава зимой, три победы в четырех последних матчах РПЛ (проиграли только «Зениту» на выезде). Календарь на финише чемпионата (там, помимо «Краснодара», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив») тоже не проблема. Сложности будут у всех соперников. Не факт, что завтра балтийцы победят, но победа не будет сенсацией.
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