Сергей Дурасов: «Не исключаю победу «Балтики» над «Краснодаром» за 6.00»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что калининградская команда не проиграет.

«Тяжелейший выезд для «Балтики» обусловлен последним шансом «Краснодара» продолжить борьбу за чемпионство. Относительно матча первого круга (2-2), «Балтика» серьезно изменилась в лучшую сторону: исполнители, качество игры, реализация.

«Краснодар» же после смены тренера утратил стабильность в результатах и надежность в обороне. Признаться, я бы не исключал даже победу «Балтики» за коэффициент 6.00, что позволит команде покинуть зону стыковых матчей.

Но сыграю все-таки прагматичнее, «Балтика» не проиграет за 2.20. Ну и вариант «обе забьют» тоже выглядит довольно привлекательным», – заявил Дурасов.

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