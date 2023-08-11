Ставки на Спортс
Блог
Спецпроект

Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Рубен Невеш Рубен Невеш
Малком Малком
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки на футбол Ставки на футбол
Нголо Канте Нголо Канте
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
возможные трансферы возможные трансферы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Садьо Мане Садьо Мане
Марцело Брозович Марцело Брозович
трансферы трансферы
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Ставки на спорт Ставки на спорт
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Карим Бензема Карим Бензема
Фабиньо Фабиньо
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Перед стартом чемпионата Саудовской Аравии по футболу раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает букмекерско-экономическое превью. Правда, мы решили не только показать букмекерские коэффициенты от аналитиков, но и самим попробовать высчитать победителя чемпионата.

Редакция раздела «Ставки» на Sports.ru предлагает высчитать коэффициенты на победу в Саудовской высшей лиге по формуле:

Средняя недельная зарплата команды (оклад) / количество игроков с опытом выступления в топ-5 лигах / коэффициент «Бетсити» / 1000

где / – делить.  

И чем выше коэффициент на победу от нашего раздела, тем выше шансы на чемпионство. Все немного не так, как у букмекеров.

*Открытых данных по зарплатному фонду «Аль-Халиджа», «Аль-Таи», «Аль-Фейха», «Аль-Хазема», «Аль-Охдуда» и «Аль-Рияда» нет. Да и нельзя назвать их фаворитами на чемпионство, судя по коэффициентам.

Зато в топ-3 по версии БК ничего необычного – хедлайнеры трансферного окна:

• «Аль-Иттихад», зацементировавший центр поля мощным дуэтом из АПЛ Канте-Фабиньо, и купивший Карима Бензема. Кэф на чемпионство – 2.80.

• «Аль-Наср» неслабо пошумевший на трансферном рынке – потратили 80 млн евро (15-е место в мире) после проигранной чемпионской гонки. С Роналду, Мане, Брозовичем, Оспиной, Теллесом и прочими Талисками. Кэф на титул – 3.60.

• «Аль-Хилаль» – самый тратящий клуб Саудовской Аравии. На Малкома, Невеша, Кулибали и Милинковича-Савича ушло 178 млн евро. По сумме летних расходов «Аль-Хилаль» занимает пятое место в мире – выше только «МЮ», «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал». Коэффициент – 4.40.

По версии нашего раздела чемпионом страны обязан стать Криштиану Роналду и его «Аль-Наср» (у букмекеров – второй шанс на победу). На второе место опустились Канте, Фабиньо и Бензема, зато на третье место взлетел «Ливерпуль Иттифак» Джеррарда, хотя у аналитиков он котируется лишь пятым с 15.00. 

При этом разница между первым и вторым местом по средненедельной зарплате – 115 тысяч евро! А вы говорите, что бюджетно побеждать не выйдет.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Гид по звездам в СА: больше всего в «Аль-Насре» (Роналду + Мане!), у «Аль-Ахли» топ-трио из АПЛ

Саудовская лига – оскорбление футбола как командной игры. Инстаграма там больше, чем спорта

У «Сити» получится второй требл подряд? Такое вообще кому-то удавалось?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DoMeR
Спортс: - Знаете я и сам своего рода букмекер)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий