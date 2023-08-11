Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Перед стартом чемпионата Саудовской Аравии по футболу раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает букмекерско-экономическое превью. Правда, мы решили не только показать букмекерские коэффициенты от аналитиков, но и самим попробовать высчитать победителя чемпионата.

Редакция раздела «Ставки» на Sports.ru предлагает высчитать коэффициенты на победу в Саудовской высшей лиге по формуле:

Средняя недельная зарплата команды (оклад) / количество игроков с опытом выступления в топ-5 лигах / коэффициент «Бетсити» / 1000

где / – делить.

И чем выше коэффициент на победу от нашего раздела, тем выше шансы на чемпионство. Все немного не так, как у букмекеров.

*Открытых данных по зарплатному фонду «Аль-Халиджа», «Аль-Таи», «Аль-Фейха», «Аль-Хазема», «Аль-Охдуда» и «Аль-Рияда» нет. Да и нельзя назвать их фаворитами на чемпионство, судя по коэффициентам.

Зато в топ-3 по версии БК ничего необычного – хедлайнеры трансферного окна:

• «Аль-Иттихад», зацементировавший центр поля мощным дуэтом из АПЛ Канте-Фабиньо, и купивший Карима Бензема. Кэф на чемпионство – 2.80.

• «Аль-Наср» неслабо пошумевший на трансферном рынке – потратили 80 млн евро (15-е место в мире) после проигранной чемпионской гонки. С Роналду, Мане, Брозовичем, Оспиной, Теллесом и прочими Талисками. Кэф на титул – 3.60.

• «Аль-Хилаль» – самый тратящий клуб Саудовской Аравии. На Малкома, Невеша, Кулибали и Милинковича-Савича ушло 178 млн евро. По сумме летних расходов «Аль-Хилаль» занимает пятое место в мире – выше только «МЮ», «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал». Коэффициент – 4.40.

По версии нашего раздела чемпионом страны обязан стать Криштиану Роналду и его «Аль-Наср» (у букмекеров – второй шанс на победу). На второе место опустились Канте, Фабиньо и Бензема, зато на третье место взлетел «Ливерпуль Иттифак» Джеррарда, хотя у аналитиков он котируется лишь пятым с 15.00.

При этом разница между первым и вторым местом по средненедельной зарплате – 115 тысяч евро! А вы говорите, что бюджетно побеждать не выйдет.