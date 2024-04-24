Арне Слот – фаворит на замену Клоппу в «Ливерпуле». Аморим – 2-й, Моуринью – 4-й у букмекеров
Букмекеры считают, что Арне Слот возглавит «Ливерпуль» летом.
Назначение тренера «Фейеноорда» в английский клуб котируется за 1.57. Ранее The Guardian сообщил, что 45-летний нидерландец рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.
Вторым у букмекеров идет тренер «Спортинга» Рубен Аморим (8.00), третьим – Роберто Де Дзерби из «Брайтона» (9.00).
Кто возглавит «Ливерпуль» по версии букмекеров:
1. Арне Слот («Фейеноорд») – 1.57
2. Рубен Аморим («Спортинг») – 8.00
3. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00
4-6. Жозе Моуринью — 15.00
4-6. Гари О’Нил («Вулверхэмптон») — 15.00
4-6. Томас Тухель («Бавария») – 15.00
7-9. Пеп Лейндерс – 21.00
7-9. Томас Франк («Брентфорд») – 21.00
7-9. Тиаго Мотта («Болонья») – 21.00
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Голландцев не надо, видим же Тен Хага, который там был звездой. Слот притащит еще соотечественников, а по сути ни Гакпо, ни Гравенберх не заиграли. Де Дзерби авантюрист, часто проваливается. О’Нил и Мотта - не тот уровень пока. Моуриньо - совершенно не подходящий как человек для Ливерпуля, считаю.