Арне Слот – фаворит на замену Клоппу в «Ливерпуле». Аморим – 2-й, Моуринью – 4-й у букмекеров

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Букмекеры считают, что Арне Слот возглавит «Ливерпуль» летом.

Назначение тренера «Фейеноорда» в английский клуб котируется за 1.57. Ранее The Guardian сообщил, что 45-летний нидерландец рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.

Вторым у букмекеров идет тренер «Спортинга» Рубен Аморим (8.00), третьим – Роберто Де Дзерби из «Брайтона» (9.00).

Кто возглавит «Ливерпуль» по версии букмекеров:

1. Арне Слот («Фейеноорд») – 1.57

2. Рубен Аморим («Спортинг») – 8.00

3. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00

4-6. Жозе Моуринью — 15.00

4-6. Гари О’Нил («Вулверхэмптон») — 15.00

4-6. Томас Тухель («Бавария») – 15.00

7-9. Пеп Лейндерс – 21.00

7-9. Томас Франк («Брентфорд») – 21.00

7-9. Тиаго Мотта («Болонья») – 21.00  

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13 комментариев
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Ответ Felix Mazur
stiven dgerard
Блин, ты если по-английски имя и фамилию написать решил, так напиши их не через задницу хотя бы)
+8
-1
+7
А что в этом списке забыл Йозе Марино?
+4
0
+4
Ответ Felix Mazur
stiven dgerard
Как теперь остановить кровь из глаз?
+4
0
+4
Ответ Egor Potashov
Я бы присмотрелся к Гарри О’Нилу, при ограниченном ресурсе выжимает максимум из середняков, Лопитеги не смог, Гарри смог. В Борнмуте тоже смог, думаю как раз повышение он заслужил.
А почему кстати Зидана не рассматривают?По моему Зизу идеально бы подошёл нынешнему проекту красных, он не умеет с нуля строить команды и он плохой тактик, но зато гениальный психолог, а это может уберечь как минимум от позоров с Аталантой.
+3
-1
+2
stiven dgerard
+2
-2
0
Я бы присмотрелся к Гарри О’Нилу, при ограниченном ресурсе выжимает максимум из середняков, Лопитеги не смог, Гарри смог. В Борнмуте тоже смог, думаю как раз повышение он заслужил.
+1
-1
0
Тухель - было бы интересно, но уж больно он нервный в негативном плане после позитивного Клоппа. Лейндерс - практически идеально, но вроде не хочет. Франк - мне нравится, умный и уравновешенный, его Брентфорд симпатичный.

Голландцев не надо, видим же Тен Хага, который там был звездой. Слот притащит еще соотечественников, а по сути ни Гакпо, ни Гравенберх не заиграли. Де Дзерби авантюрист, часто проваливается. О’Нил и Мотта - не тот уровень пока. Моуриньо - совершенно не подходящий как человек для Ливерпуля, считаю.
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Ответ Felix Mazur
stiven dgerard
– плохой тренер.
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Ответ Алексей Минин
Как теперь остановить кровь из глаз?
джяст донт край
+1
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А почему кстати Зидана не рассматривают?По моему Зизу идеально бы подошёл нынешнему проекту красных, он не умеет с нуля строить команды и он плохой тактик, но зато гениальный психолог, а это может уберечь как минимум от позоров с Аталантой.
ну так ЛФК перестройку не завершили, зачем ему выдумывать что делать со стареющим Мо, не элитной пока полузащитой..
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А почему кстати Зидана не рассматривают?По моему Зизу идеально бы подошёл нынешнему проекту красных, он не умеет с нуля строить команды и он плохой тактик, но зато гениальный психолог, а это может уберечь как минимум от позоров с Аталантой.
Говорят у него с английским проблема.
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Ответ rusik krasav4ik
ну так ЛФК перестройку не завершили, зачем ему выдумывать что делать со стареющим Мо, не элитной пока полузащитой..
У ЛФК проблема только с опорной зоной, туда бы купить игрока уровня Камавинги и считай будет топ команда лет на 5, а за Салаха переживать как то и не стоит, да он лидер команды, но и без него атака у красных вполне себе солидная, Жота, Диас и Нуньес(хоть у него порой и проблемы с реализацией) могут решать в нужные моменты.
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Ответ doctorcaiman
Говорят у него с английским проблема.
По этой же причине кстати когда то МЮ Аллегри не смог взять.... и видать, поэтому от Спаллетти откажутся, хотя Спаллетти и его прошлогодний Наполи всё равно будут в памяти надолго.
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