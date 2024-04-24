Никто не отыгрывался с 0-3 в финале Кубка Гагарина. 7.50 – «Локомотив» сделает это первым
«Локомотив» примет «Металлург» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
Клуб из Магнитогорска ведет со счетом 3-0. Букмекеры дают коэффициент 7.50 на то, что «Локомотив» сделает камбэк и выиграет Кубок Гагарина.
Еще никто не выигрывал турнир, уступая по ходу финальной серии 0-3.
Четвертая игра состоится 24 апреля, начало – в 19:00 мск.
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