Количество азартного контента в интернете выросло на 72% (Екатерина Мизулина)

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила о резком росте обращений в связи с распространением опасного контента в интернете.

«78% обращений от пользователей сети — сообщения о распространении опасного контента», — рассказала глава ЛБИ на 13-м форуме безопасного Интернета-2024.

По ее словам, количество материалов в интернете, посвященных онлайн-казино и азартным играм, увеличилось на 72%.

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