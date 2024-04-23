Кирилл Бельский сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Челси» с коэффициентом 5.00

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси».

«Перед прошлой встречей команд все казалось очевидно: «Арсенал» был в порядке, а «Челси» шатало из стороны в сторону.

Но, кажется, это был первый раз, когда команда Почеттино действительно огрызнулась. 2:0 должны были превратиться в победу, но подкосили индивидуальные ошибки.

Теперь все иначе. «Челси» в целом выглядит неплохо, но периодически страдает из-за плохой реализации. «Арсенал» дежурно просел в апреле, вылетев из Лиги чемпионов и проиграв дома «Вилле».

Тем не менее, «Арсенал» все еще в гонке за чемпионство. А «Челси» – за Лигой Европы. Поэтому накал точно будет, и я бы не назвал «Арсенал» победителем матча заранее.

Команда Артеты, не считая матч с «Виллой», в последний раз в АПЛ пропускала аж 9 марта от «Брентфорда». Кстати, тоже дома. С «Челси» игра на «Эмирейтс», и ставка обе забьют за 1.62 по линии БЕТСИТИ смотрится легитимно.

Я бы рискнул предположить, что матч, как и в первом круге, получится зрелищный. Поэтому ТБ 3,5 за 2.55 тоже смотрится – ставка зашла в двух последних дерби между ними.

Ну и почему-то кажется, что будет ничья. Ее можно взять за 5.00», – считает Бельский.

Матч пройдет 23 апреля и начнется в 22:00 мск.

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