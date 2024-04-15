Средний чек россиян в букмекерских компаниях вырос на 15%

Россияне стали тратить больше денег на лотерейные билеты и оплату букмекерских услуг.

По данным «Коммерсанта» со ссылкой на «Чек Индекс», за первые три месяца 2024 года средний чек при покупке лотерейных билетов и совершении ставок вырос на 15% – до 1 215 рублей.

Число заключенных пари и покупок лотерейных билетов выросло за этот период на 13%.

Средний чек – сумма, которую в среднем приносит клиент за один заказ, продажу или оказанную услугу.

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