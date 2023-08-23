ФИФА не заметила подозрительных ставок во время чемпионата мира среди женщин

По данным спецотдела ФИФА по контролю за честностью игры, за 64 матча на турнире не было никаких тревожных сигналов, странных движений букмекерских котировок, подозрительного поведения игроков или попыток манипулирования результатом игр.

Также за честностью турнира следили ФБР, ИНТЕРПОЛ, Служба спортивной честности Австралии и полиция Новой Зеландии.

«Совместные усилия ФИФА и ключевых международных подразделений по борьбе с преступностью обеспечили очень грамотное и своевременное реагирование, при этом каждая участвующая сторона делилась своим опытом на протяжении всего турнира», – говорится в финальном отчете ФИФА.

Турнир закончился 20 августа – в финале сборная Испании минимально обыграла Англию в основное время (1:0).

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