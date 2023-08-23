О подозрительных ставках Пакеты из «Вест Хэма» сообщил беттинг-партнер клуба

В деле о ставках Лукаса Пакета из «Вест Хэма» на желтые карточки открылись новые подробности.

Daily Mail сообщает, что букмекерская контора «Betway» – титульный спонсор «Вест Хэма», получил информацию о большом количестве ставок на то, что полузащитник клуба Лукас Пакета получит желтую карточку в матче против «Астон Виллы».

Букмекер сразу передал информацию в Международную ассоциацию честности в ставках (IBIA), дальше запрос в Футбольную ассоциацию Англии (FA) и Лукас Пакета попал под расследование.

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