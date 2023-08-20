Пакета из «Вест Хэма» подозревают в ставках. Из-за этого срывается его трансфер в «Ман Сити»

Получал странные желтые.

У полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета проблемы – Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении полузащитника в связи с подозрениями в нарушении ставочного кодекса.

Подробности расследования не разглашаются, но предполагается, что английских футбольных функционеров заинтересовали ставки на желтые карточки Пакета, которые делались из Бразилии.

Нюанс: бразильца сдал титульный спонсор «Вест Хэма» – букмекер Betway. Британская БК, у которой есть офис в Бразилии, обратила внимание на подозрительные ставки на желтые карточки Пакета, сделанные... на острове Пакета, откуда родом сам Лукас и его прозвище.

Точная сумма ставки неизвестна, но, судя по всему, она была значительной – ее сделали перед мартовским матчем «ВХЮ» с «Астон Виллой», после чего коэффициент просел. Один из пользователей твиттера писал: «Очень странно, что коэффициент на то, что Пакета с «Виллой» получит желтую, такой низкий – всего 1,73. Особенно учитывая то, что у него в этом сезоне лишь три предупреждения в АПЛ». В том матче бразилец попал под санкции за срыв атаки за 14 минут до конца. А всего у него было девять предупреждений за сезон – из них пять он схватил в Премьер-лиге.

В первом туре нынешней кампании АПЛ Пакета также успел схватить желтую – в компенсированное ко второму тайму время матча с «Борнмутом» сфолил в верховом единоборстве и после этого зачем-то пошел возмущаться к судье. Арбитр показал желтую не за фол, а именно за споры.

Сам Пакета утверждает, что не делал никаких ставок и шокирован новостями о расследовании Футбольной ассоциации Англии. Общение с представителями FA у него еще впереди.

Из-за расследования срывается трансфер Пакета в «Ман Сити»

Переживаний бразильцу добавляет тот факт, что из-за подозрений в ставках может сорваться его трансфер в «Ман Сити», который до момента новостей о расследовании был на этапе согласования.

• Первый слухи появились около полутора недель назад – тогда «Сити» предложил за бразильца 70 млн фунтов, но «Вест Хэм» отказал, настаивая на 85 млн фунтов.

• Чуть позже «Сити» согласовал с Пакета условия личного контракта и вернулся к лондонскому клубу с предложением в 85+10 млн фунтов. Но «Вест Хэм» отклонил и его – потребовали 110 млн фунтов без бонусов.

• Позже «Вест Хэм» все же смягчил требования и уже был готов бить с «Сити» по рукам – но неожиданно пришли новости о расследовании. Фабрицио Романо оперативно заявил, что трансфер на грани срыва по конфиденциальным причинам.

Маловероятно, что «Сити» рискнет покупать Пакета до завершения расследования. Джанлука Ди Марцио сообщает, что клуб из Манчестера уже переключил внимание на хавбека «Лейпцига» Дани Ольмо, который недавно сделал хет-трик в ворота «Баварии» в Суперкубке.

Звезду «Бренфторда» из-за ставок забанили на 8 месяцев. А еще подозревали Джаку

Кейс Пакета перекликается с недавней историей об отстранении Айвена Тоуни – главной звезды «Брентфорда». Для него сезон-2022/23 завершился досрочно: из-за ставок форварда оштрафовали на 50 тысяч фунтов и отстранили от футбола и всех связанных с ним активностей на 8 месяцев. Бан истечет в середине января 2024-го.

Бывали и случаи, когда подозрения в нарушении ставочного кодекса не оправдывались. В начале 2022-го под подозрением был неназванный игрок из «Арсенала» – медиа быстро вычислили, что им был Гранит Джака. Доказательством стала раскрытая информация о ставке – 65 тысяч фунтов на желтую Джаки в матче против «Лидса», который состоялся в конце 2021-го. Гранит был единственным, кто поймал желтую в составе лондонцев, – на 86-й минуте за то, что тянул время при счете 4:1 в пользу «Арсенала».

Дошло до того, что Джаку из-за этой ставки заподозрили в связи с албанской мафией, но в итоге участие полузащитника «Арсенала» в манипулировании исходом матча с «Лидсом» не было подтверждено.

А что про это думает Футбольная ассоциация Англии?

У FA есть четкий свод правил касательно ставок. Вот два главных момента из кодекса:

• Игрокам, которые зарегистрированы в командах АПЛ, чемпионшипа и систем профессиональных лиг Англии (это все, что выше пятого дивизиона), запрещено прямо или косвенно совершать ставки на любой футбольный матч или другие спортивные события, которые проводятся в любой точке мира.

• Это включает в себя всемирный запрет на ставки на любые другие события, связанные с футболом. Например, трансферы игроков, трудоустройство менеджеров или выбор команды в качестве свободного агента.

Передача инсайдерской информации (травмы, попадание в состав и прочее) тому, кто использует эту информацию для ставок, также запрещена – если помните, именно из-за нарушения этого пункта правил под бан попадали Киран Триппьер и Дэниэл Старридж. Они сливали информацию о потенциальном переходе друзьям.

Фото: IMAGO/Paul Terry, IMAGO/Jane Stokes/Global Look Press; Gettyimages.ru/Henry Browne