BetBoom представил фотосессию с Еленой Крыгиной: блогер анонсировала новую коллекцию «Динамо» x Fakoshima

Букмекерская компания BetBoom с видеоблогером Еленой Крыгиной представили новую коллекцию очков от футбольного клуба «Динамо», разработанную совместно с первым российским брендом фэшн-оптики Fakoshima.

«Очки Dynamo x Fakoshima созданы для тех, кто ценит красоту и изящество: в спорте и за его пределами. В них вы будете чувствовать себя на все сто: на стадионе и летнем отдыхе, на работе и в кругу близких друзей», — отметили в пресс-службе ФК «Динамо».

Футуристичность, вдохновленная популярной культурой — отличительная черта бренда, который активно экспериментирует в новых сферах, в частности, в спорте. В числе ценителей очков Fakoshima Ники Минаж, Ройшн Мерфи, Рената Литвинова и Анна Делло Руссо. В производстве своих очков Fakoshima используют только современные материалы и инновационные технологии, а качество соответствует общепринятым стандартам в сфере люкса. Коллаборация в год столетия «Динамо» — знаковый проект для бренда, который в 2023 году также отмечает свой 10-летний юбилей.

«Мы были приятно удивлены предложению наших партнеров поучаствовать в такой необычной коллаборации. Очень приятно видеть лицами кампании Елену Крыгину и защитника «Динамо» Сабу Сазонова. «Динамо» — наш партнер, и мы готовы поддерживать все коллаборации, которые отражают не только стиль, но и выходят за рамки привычных спортивных рекламных кампаний. Мы рады иметь одинаковое видение на развитие наших брендов и делать их лучше вместе», — руководитель отдела спецпроектов BetBoom Кирилл Поломаренко.