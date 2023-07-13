Новая команда Кузяева – третья с конца по шансам на победу в чемпионате Франции. Позади «Гавра» только «Брест» и «Метц»

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Экс-полузащитник «Зенита» перешел во французский «Гавр». В минувшем сезоне этот клуб выиграл Лигу 2 и получил право сыграть в Лиге 1.

Букмекеры так распределили шансы на чемпионство среди французских клубов: явный фаворит – «ПСЖ» с коэффициентом 1.28, на «Марсель» можно поставить за 13.00, на «Ланс» – за 17.00, а на «Лилль» или «Монако» – за 21.00.

«Гавр» ожидаемо не относится к числу фаворитов. Шансы команды выиграть Лигу 1 оцениваются в 751.00. Меньше – только у «Бреста» и «Метца», на которых предлагается коэффициент 1001.00.

Старт сезона в Лиге 1 запланирован на 12-13 августа.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Если не вылетят - уже успех
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Alex1104
Думаю, что даже самые отбитые болельщики Гавра не рассчитывают на чемпионство в следующем сезоне.
А вот какое место займет клуб покажет только сезон, а не котировки на чемпионство.
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