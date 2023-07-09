Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал перезапуск БК Astrabet. «Рейтинг Букмекеров»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев в интервью «Рейтингу Букмекеров» прокомментировал повторный запуск букмекера Astrabet под новым названием «Бетмен»:

«Я поверю в это только если они выкупят у меня домен betman.ru, иначе не понимаю, как они с таким названием планируют работать».

В начале января юридическое лицо Astrabet зарегистрировало домен betmen.ru, который на данный момент неактивен. Букмекер полностью остановил деятельность 26 декабря 2022 года, завершив процедуру возврата денежных средств клиентов. С тех пор сайт компании не обновлялся.

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