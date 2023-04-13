Что такое фора: как сделать ставку на нее, в чем отличия, какие есть примеры

Ставки на фору достаточно популярны в спортивных событиях. Они используются в тот момент, когда основных исходов недостаточно для ставки. Ну или просто не нравится коэффициент.

Как вариант, вы хотели бы поставить на крупную победу фаворита или минимальное поражение аутсайдера. Или подстраховаться и не проиграть деньги при ничьей, а если и проиграть, то хотя бы половину суммы, а не всю.

Обычные ставки на исходы ничего подобного не позволяют – для этого и нужны форы.

Что такое фора?

Фора – это значение, которое прибавляется к результату команды за определенный интервал времени. Само определение всегда звучит громоздко, на практике же все намного проще.

С форой обязательно используется какое-либо число. Рассмотрим примеры из футбола:

• Фора (0) на одну из команд: при ее победе ставка сыграла, при ее поражении – ставка проиграла, при ничьей игроку просто возвращаются деньги, которые он затратил на ставку.

• Фора (-1) на одну из команд: при ее победе в два и больше мячей ставка сыграла, в один мяч – возврат денег, любой другой исход – ставка проиграна.

• Фора (+1) на одну из команд: при ничьей или победе – ставка сыграла, при поражении в один мяч – возврат денег, при поражении в два мяча – ставка проиграна.

Вот так мы ставим на «Коринтианс» с нулевой форой в матче против «Брагантино». Выиграет «Коринтианс» – выиграем и мы с коэффициентом 1.75. Проиграет – наша ставка тоже не сыграет. А при ничьей нам вернется поставленная тысяча.

А если рискнуть и взять «Коринтианс» с форой -1? Коэффициент гигантский, риск большой, но выиграем мы лишь при победе «Коринтианса» в два гола, а при победе в один мяч вернем свою тысячу. Любой другой исход – прощаемся с деньгами.

Как рассчитываются ставки с европейской форой?

В европейской форе используются целые числа – фора может быть с 0, -1, +1, -2, +2 и так далее. С нулевой форой гораздо проще: победа – ставка выиграна, поражение – проиграна, ничья – возврат денег.

• При отрицательной форе итог рассчитывается так: команда А при ставке на нее с форой (-1) обыграла команду Б со счетом 1:0, поэтому к ее забитому голу прибавляется значение -1. То есть от количества забитых голов мы отнимаем отрицательную фору, в данном случае -1. Получается: 1-1=0. Виртуально – 0:0 – это ничья и возврат.

Если команда А выиграла 2:0 при форе (-1), тогда от 2 отнимаем 1, получается 1:0 – и победа ставки.

• С положительной форой – наоборот. Если на команду А была фора (+1) и последовало поражение 0:1, то мы прибавляем к нулю единицу. Значит, 1:1 – возврат денег. А если, например, поражение 2:4, то к двум голам мы прибавляем ту же единицу, получается 3:4 – проигрыш.

Также в европейской форе используются числа с половинами. Схема подсчета такая же, но разница в том, что здесь не бывает возвратов.

Здесь тоже все очень просто. При форе (-1.5) нужно побеждать в два гола, так как при 1:0 будет 1-1.5=-0.5 и счет -0.5:0 (виртуально – минус полгола), а при 2:0 получится 2-1.5=0.5 и счет 0.5:0 (виртуально – плюс полгола).

С азиатской форой посложнее – там используются дроби

Сложность азиатской форы может проявляться поначалу, дальше – понятнее. В азиатских форах могут быть такие значения: +0.25, -0.25, +0.75, -0.75, +1.25, -1.25 и так далее. Здесь точно так же стоит прибавлять к забитым голам команды сам размер форы.

Важный нюанс: в азиатской форе не бывает ничьих, зато бывают выигрыши половины ставки, а не целой. Скажем, ставка на фору 0.25 делится пополам: половина суммы – на фору (0), половина – на фору (0.5). Каждая из этих частей рассчитывается самостоятельно, а затем складывается в выигрыш.

Лучше рассмотреть на конкретных примерах.

• Ставка на команду с форой (-0.25) означает, что при любой победе ставка выиграна: даже 1:0, ведь если к 1 прибавить -0.25, то получится 0.75 против нуля у соперника.

• Но если будет ничья, например, 1:1, то уже минус, так как у команды с прибавлением -0.25 остается 0.75, а у соперника 1 гол – виртуальный счет будет 0.75:1. С отставанием в 0.25 проигрывается только половина ставки.

• А вот если последует поражение, например, 0:1, то ставка проиграна полностью, так как виртуальный счет стал -0.25:1, а отставание – уже в 0.75.

При +0.25 та же история – в обратную сторону. Любая победа – ставка выиграна, любое поражение – ставка проиграна, а если ничья, то у команды остается забито на 0.25 гола больше – это значит, что ставка выиграна наполовину.

С 0.75 происходят аналогичные расчеты.

• Если фора -0.75, то для выигранной ставки нужна победа в два мяча, для выигранной наполовину ставки – в один мяч, а при ничьей или поражении ставка проиграна.

• Если +0.75, то устроит любая победа или ничья, при поражении в один гол – половина ставки проиграна, при поражении в два гола – вся ставка проиграна.

Аналогичное правило работает и с форами крупнее.

Закрепим: при -0.25 ставка будто бы делится на две половины ­– одна на фору (0) и другая на фору (-0.5). В этом случае при ничьей одна ставка – возврат (так как нулевая фора), другая – проигрыш (так как -0.5). Поэтому возвращается половина. Но иногда проще запомнить именно про проигрыш или выигрыш половины ставки, чем мысленно делить ставку на две.

Зачем нужны азиатские форы? Разве не возникает путаница?

Напротив, иногда очень выгодно рассмотреть именно такие форы.

Например, мы рассматриваем прямую победу определенной команды, но не до конца в ней уверены. Прямая победа – это всегда фора -0.5, просто она никогда так не прописывается. Вот бы найти такой вариант, чтобы если победа все-таки не состоится, то потерять не так много.

И вот яркий пример: мы опасаемся брать за 2.12 прямую победу «Даляня» – это рискованно. Находим вариант интереснее. Коэффициент меньше, но тоже нравится.

Победа «Даляня» – ура: ставка выиграна, как была бы выиграна и при прямой победе. А если будет ничья – то потеряем лишь половину поставленных денег, тогда как при ставке на П1 при ничьей со всеми деньгами бы расстались. А поражение в обоих случаях означает проигрыш ставки.

Как записываются форы?

Вы уже видели, что стандартная нулевая фора на команду – это Ф(0), минусовая – Ф(-1), Ф(-2), Ф(-2.25) и так далее, а плюсовая – Ф(+1) или просто Ф(1).

Но есть еще и такая запись: 0,+0.5 или -1.0,-1.5. Что это значит? Так иногда записывают азиатскую фору. Нужно выбирать среднее значение между ними. То есть 0,+0.5 это +0.25. Или -1.0,-1.5 – это означает -1.25.

В каких видах спорта бывают ставки с форой?

Они используются практически везде. Ясно, что в футболе слишком крупными значения не бывают, так как и разница мячей в игре не всегда велика.

Хотя если встречаются лидер и аутсайдер, но значения уже идут покрупнее. И в таких случаях уже могут не появляться нулевые форы для фаворита – просто нет нужды из-за запредельно низкого на такой исход коэффициента.

В хоккее все ровно так же рассчитывается и преподносится. Но форы могут быть больше, если встречаются лидеры и аутсайдеры.

А вот и фора в баскетболе – какое большое значение! Все потому что в этом виде спорта возможны победы в 20-30 очков. Если в футболе и хоккее фора рассчитывается по голам, то в баскетболе – по набранным командой очкам в игре.

А как в волейболе? По общему количеству очков за матч.

Очки при ставке на форы предлагаются и в теннисе.

Схожим образом дело обстоит и в других видах спорта.

А форы есть только на голы или очки?

Нет. В том же футболе можно также ставить на другие форы. Например, по желтым карточкам. Или по угловым.

А еще ставки с форой можно брать по таймам. В других видах спорта – по геймам или сетам, фолам или удалениям.

Суммируем: что именно нужно знать о форах?

Форы бывают двух видов – классические (европейские) и азиатские. Если незнакомы с азиатскими, лучше начать с европейских – там проще работать с числами. Когда сможете легко ориентироваться – аккуратно приступайте к изучению азиатских.

При ставке на команду с форой прибавляйте ее количество голов к размеру форы, если речь об исходе, очков, если это не футбол или хоккей, угловых, фолов, желтых карточек и так далее – если ставка эти показатели.

При ставках на фору есть возможность подстраховаться от полного поражения – можно вернуть деньги (европейская фора) или проиграть только половину ставки (азиатская фора).

И не забывайте относиться к ставкам ответственно!

Фото: globallookpress.com / Tom Weller / Panoramic