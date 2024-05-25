У «МЮ» почти нет шансов в финале Кубка Англии с «Сити», а шанс получить 100 000 рублей от БЕТСИТИ – есть

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«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Это повторение прошлогоднего финала – тогда «Сити» выиграл благодаря дублю Илкая Гюндогана. Да и вообще в 5 последних матчах «МЮ» потерпел от «горожан» 4 поражения, сумев победить лишь однажды.

Команда Пепа Гвардиолы, взявшая 4-й титул АПЛ подряд, подходит к матчу огромным фаворитом – 1,33 против космических 9,60 за «Юнайтед» и 6,10 за ничью в основное время. За 1,79 можно поставить на «обе забьют», за 2,60 – на то, что в матче будет пенальти. Интересно смотрится линия «Эрлинг Холанд забьет больше, чем «Манчестер Юнайтед» с кэфом 2,46.

Компания БЕТСИТИ приготовила к последнему матчу сезона в Англии приятный бонус – 100 000 рублей новым игрокам!

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