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«Fonbet» анонсировал форму «Акрона» с помощью дополненной реальности. Кажется, занималось агентство, создавшее AR-Месси и рекламу Супербоула

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Главная сенсация прошлогоднего розыгрыша Кубка России, тольяттинский «Акрон», продолжает удивлять. По Волге проплыл корабль с футболкой на сезон-2022/23, выступающей в виде парусов. При этом использовалась технология дополненной реальности.

С нового сезона титульным спонсором команды стала БК «Фонбет», сходу показавшая, как надо работать с болельщиками. Это не первая активация AR от букмекерской конторы. 27 февраля появилось видео, на котором грузовик и два автобуса провезли громадные копии Кубка России, гладиаторского шлема и футбольного мяча вдоль Котельнической набережной. 

Таким образом БК прорекламировала ответный матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом». 

А ведь еще было и такое. Узнаете, что за матч?

Подобная технология дополненной реальности впервые была использована в российском спорте, а за разработку отвечала компания Vertex.CGI, делавшая анонсы Супербоула-2023:

Создавшая экспозиции Лионеля Месси в Дубае для adidas, в честь победы Аргентины на ЧМ-2022.

И даже подсветившая требл «Манчестер Сити» над «Этихадом».

Что за Vertex.CGI?

В портфолио компании бренды уровня «Ламборгини», «Мерседес» и PlayStation, а работа для adidas, выпущенная сразу после финала чемпионата мира по футболу, собрала более 250 миллионов просмотров.

В интервью «Ведомостям» сооснователь Vertex.CGI Никита Ванторин рассказывал о том, как за две недели сделать видео на 250+ млн просмотров и как они пришли к работе с дополненной реальностью.

«Секрет виральности видео в том, что мы имитировали случайную съемку из проезжающей машины – как будто видео записал простой человек, и в оперативности – люди обратили внимание на скорость реакции. Сборная Аргентины только выиграла чемпионат мира, а Adidas уже сделал что-то с Лионелем Месси, многие в комментариях строили конспирологические теории: неужели они все предугадали и заранее создали такой билборд. А, по сути, мы с помощью графики показали то, что было бы классно реализовать на самом деле, но невозможно сделать так быстро.

В этом видео много шероховатостей, можно было лучше прорисовать некоторые детали, но, если бы мы еще какое-то время доводили до идеала, упустили бы момент для публикации, эффект мог бы быть не таким ярким. А в итоге эта кампания стала самой успешной для Adidas из так называемых реактивных – когда бренд быстро реагирует на только что случившееся.

Сотрудничество с нами, как правило, дает эффект, сопоставимый с масштабными рекламными кампаниями от больших агентств, поэтому, когда речь заходит о стоимости работы, мы ориентируемся не на то, сколько времени займет разработка, а на то, сколько стоит такая польза для бренда. Мы изначально стремились в высшую лигу компаний-партнеров – теперь в основном и сотрудничаем с большими корпорациями. Раз даем такую же ценность, как большие агентства, на подобные бюджеты и ориентируемся».

9 июля «Спартак» сыграет с «Акроном» товарищеский матч, чем не повод посмотреть на AR перед матчем. Информации на этот счет нет, однако, было бы круто если какая-то активация все таки состоится.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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